紐約角聲設援助處 支持走線移民

紐約基督教角聲佈道團於2日宣布成立「走線移民援助處」，助力走線移民融入美國社區。(記者邢易霖／攝影)

隨著近期大量走線 新移民 湧入紐約市，紐約基督教角聲佈道團於2日宣布成立「走線移民援助處」，為華裔走線移民提供緊急援助和長期服務，支持他們盡快融入社區。

角聲事工總幹事及牧師陳熾曾擔任移民官，深知無證客的不易，他本著從人道主義的角度，幫助那些冒險尋求更好生活的走線者走出困境。

「走線移民援助處」將透過合法方式協助走線移民，快速融入主流社會，包括協助市民卡登記、申請報稅號ITIN、提供住房服務、免費法律諮詢、提供語言和文化支持，開設語言課程，幫助走線移民提升語言技能，促進有效溝通等。

力行社區商業服務中心(RISE Now Inc.)負責人陳小君則介紹，該中心為非營利社區機構，將可協助走線客開設銀行儲蓄帳戶，建立信用紀錄、協助申請低息貸款 等。

她說，如此走線客就可以利用貸款購買電動車，從事送外賣、快遞等工作，貸款金額為2500元至3500元，年利率6%，還款期限兩年，提前還款沒罰款，貸款處理費20元，在簽收貸款時支付。在服務中心獲批者，將有價格優惠，贈送免費或低價配套設備，包括頭盔、騎士手套、導航系統、防盜定位等物件。具體申請條件可諮詢官網，https://risenowusa.org/。

「多類型」免費服務日期為7日(周三)，3月1日(周五)，4月5日(周五)，時間為上午9時30分至下午2時。活動地點在法拉盛角聲福音廣場2樓，地址緬街42-35號。法律諮詢需提前電話預約，名額有限，先到先得。預約電話及更多詳情可致電(718)799-8213。