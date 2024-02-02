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駕車歹徒 華女家門口搶劫未遂

記者邢易霖 / 紐約報導
根據監控記錄的案發現場，非洲裔男子下車強拉華女車門。(NYPSP提供)
根據監控記錄的案發現場，非洲裔男子下車強拉華女車門。(NYPSP提供)

皇后區法拉盛白石鎮的小社區馬巴(Malba)，在上月底下午1時左右，發生一起搶劫未遂案，華人吳女士外出正準備開車時，突然發現一輛白色寶馬車向自己開來，一名非洲裔男子下車，試圖強行拉開她的車門行搶，吳女士快速發動汽車，猛踩油門駛離，這才沒有導致搶劫事件發生，但事後令吳女士感到後怕和不安。

據吳女士描述，她在1月31日上午11時，第一次出門的時候就看到一台可疑車輛在附近轉悠，當時沒有多想。在下午1時左右，吳女士再次出門，當時她左手臂提著一個皮包從樓內走出，徑直走向停在街角的私家車，就在她上車剛把車門關上時，突然看到一輛白色寶馬車衝向自己開來，開到她的左側車旁，一名非洲裔男子突然跳下車，並試圖強行拉開她的車門。吳女士驚恐之下快速鎖車，接著一腳油門，車子猛衝出去，非洲裔男子遂被甩到一旁，之後與同夥駕車逃離現場。

事後經吳女士查實，監控錄像中顯示那台白色寶馬車早已在自家樓前停留了兩、三個小時，慶幸自己當時第一次出門的時候，沒有攜帶個人背包和其他貴重物品。隨即她立刻向市警109分局報案，但警方表示，由於此類案犯通常都是駕駛偷盜的汽車作案且套了假車牌，因此即便有錄像也極難將其抓捕。

紐約公共安全巡邏隊(NYPSP)副會長李啟基對此表示，案發地點馬巴是皇后區相對較富裕的社區，平時社區內都有保安巡邏，屋主每個月會支付相應的費用給保安，發生搶劫未遂案，將有必要加強該社區的安全監控和巡邏頻率，同時提升居民的安全意識和警覺度。

此外，他還提醒社區民眾，如今竊賊劫匪猖獗，平時出門務必仔細觀察周圍環境，呼籲車主要有安全意識，上車第一時間鎖好車門，留意周圍狀況、提高警覺，不要常看手機，多留心觀察周圍環境，遇到危險時盡快開車去安全的地方。

皇后區 法拉盛 華人

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