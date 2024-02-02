紐約客談／外族裔 常瞄準華人長者犯案

近年來，隨著針對華人 年長者的犯罪事件顯著增加，這些犯罪行為多樣，包括搶劫、詐騙、身體攻擊等，不但對受害者造成了直接的身體和財務損失，更在心理上對他們造成影響，許多年長者不再願意出門，開始害怕與人進行交流溝通。

數據顯示，針對華人年長者的犯罪案件在多個城市有所上升。這些犯罪多發生在公共場所，受害者通常被選中，是因為犯罪分子認為他們由於年老體弱、語言障礙以及對法律缺乏了解，而容易成為下手目標。

會造成這個現象，首先社會上存在的種族偏見和刻板印象，使得犯罪分子認為攻擊華人年長者是「較安全」的選擇；其次是因為信息隔閡，許多華人年長者不熟悉美國環境和法律，文化見解不同，或因為語言障礙，而不願意或不知道怎麼報警。此外，如果社區資源匱乏，也會使部分年長者群體缺少足夠保護。

除了物質損失，受害者在心理上也承受著巨大壓力，長期下去可能會導致更嚴重的健康問題。同時也加劇了族裔間的緊張關係，美國本就是多族裔共存的社會，隨著犯罪率的提高，居住在華社的居民，對不同族裔產生偏見，並不利於社區間的和諧發展。

若欲改善這樣的情況，社區和市府可採取多種措施預防，增加警力在華社的巡邏，提高對這類犯罪行為的遏制力；市府可以加大對社區支援計畫的投入，提供語言援助、法律教育和心理輔導等服務；加強社區交流和聯繫，建立鄰里互助機制，提高民眾對周圍環境的警覺性和防範能力；加大防禦犯罪的宣傳力度，提高民眾對此問題的認識和理解。