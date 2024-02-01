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16歲華女白血病過世 親友求助亞總會

記者胡聲橋／紐約報導
華裔少女林賽琳娜日前因白血病去世，親友到亞總會求助。(記者胡聲橋／攝影)
華裔少女林賽琳娜日前因白血病去世，親友到亞總會求助。(記者胡聲橋／攝影)

一名16歲的華裔少女林賽琳娜(Selina Lin)去年感恩節期間被診斷出患有白血病，家人本來對治療很有信心，不料賽琳娜最近病情突然急轉直下，於上月27日去世；賽琳娜的親友1月31日到布碌崙(布魯克林)美國亞總會求助，希望能讓自幼帶賽琳娜長大的爺爺奶奶能從福建長樂赴美，送孩子最後一程。

據賽琳娜的姑父陳先生介紹，賽琳娜過去和父母一直住在9大道39街，幾年前與家人一起搬到外州，她平時身體很好，學習也很好。去年感恩節期間，她因為感冒症狀長時間不癒，被父母帶去醫院做檢查，卻意外查出她罹患了白血病。

查出白血病後，醫生當時說只要堅持做化療和吃藥打針，賽琳娜基本上能康復。十天前，賽琳娜突然夜間肚子痛，但沒有去急診室求醫。第二天，一周兩次上門為賽琳娜注射白血病藥物的護士為她打針後，賽琳娜的心跳突然停止，送醫急救後，雖然靠儀器恢復了微弱的心跳，但其他器官已接近衰竭。

這種狀況維持了四、五天後，賽琳娜開始腦部出血，醫生告知家人，她已無法救活，27日中午，將賽琳娜的維生儀器移除。

賽琳娜生前活潑開朗，還會照顧兩個年幼的弟弟，深得父母喜愛。女兒突然亡故，父母悲痛欲絕，母親幾日來以淚洗面。姑父陳先生說，賽琳娜出生後，因父母平日在餐館打拚，她被送回福建長樂家鄉由爺爺奶奶撫養，五歲後才返回布碌崙8大道上學。爺爺奶奶聞知噩耗後非常悲傷，希望能在亞總會的幫助下獲得來美簽證。

亞總會會長陳善莊表示，他會盡快向國會議員等尋求幫助，希望能讓賽琳娜祖父、母來美，送她最後一程。

華裔少女林賽琳娜白血病不幸去世。(親友提供)
華裔少女林賽琳娜白血病不幸去世。(親友提供)

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