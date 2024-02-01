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鴛鴦盜藉送假金飾接近 搶劫法拉盛8旬華婦

記者邢易霖／紐約報導
呂女士在法拉盛168街與35大道的交匯處附近，要搭公車時遭搶。(記者邢易霖／攝影)
呂女士在法拉盛168街與35大道的交匯處附近，要搭公車時遭搶。(記者邢易霖／攝影)

一名八旬華嫗近日在皇后區法拉盛準備搭乘28路公車時，被一對年約30歲、自稱來自杜拜的男女開車搭訕，以送首飾為由，趁其不備搶走了呂女士包裡的身分證件、多張銀行卡和800元現金以及其手上的金戒指，並盜刷信用卡，華嫗財產損失嚴重。

呂女士表示，事件發生在法拉盛168街與35大道的交匯處附近，她正準備走到28路車站附近搭乘公車，身上背著一個皮包。這時突然有一台白色車停在她面前，一位懷孕的女子搖下車窗對她大喊「媽媽，媽媽」，身旁坐著一個棕色皮膚的男司機。

呂女士停下腳步，女子下車後，熱情的拿著一大包金飾要塞進她包裡，呂女士抗拒的說：「不、不，我不要，我聽不懂你在說什麼，我不會說英文。」但女子仍然拉著她不讓走，同時拉扯她的皮包。

兩人僵持了一陣子後，呂女士出於同情，打開包拿出100元現金要給她，掏完錢後她忘記把包拉鍊拉起，女子趁機將假的金飾強行塞進她的包裡，並趁其不備搶走了她包裡的800元現金和銀行卡等證件，同時還把呂女士手上戴的兩個金戒指也順走，隨即駕車逃離現場。

呂女士說：「我知道這些首飾全是假的，裡面有項鍊也有手鐲。她還是一名孕婦，要生孩子了，想說生活不易，幫助他們一下，卻沒想到卻被搶。」

呂女士的兒子在事發後不久接到了銀行的來電，得知銀行卡遭遇盜刷，包括加油站和餐館等消費，共計被盜刷約1300元。

呂女士說，自己年紀大了，除了經濟損失外，最令她憂慮的是醫療保險卡也一起被搶，由於她近日有體檢安排，還要重新處理一系列繁瑣的補辦手續，由於語言障礙，對她來說相當困難。

雖然曾向警方求助，由於缺乏充分證據，警方表示目前暫時無法立案調查，建議她立即掛失信用卡和相關證件。

警方也呼籲民眾，在公共場合需要時刻保持警惕、提高安全意識，外出時也要注意周圍人員，避免與陌生人交談，老年人出行時應盡量避免攜帶大量現金。

呂女士在法拉盛168街與35大道的交匯處附近，要搭公車時遭搶。(記者邢易霖／攝影...
呂女士在法拉盛168街與35大道的交匯處附近，要搭公車時遭搶。(記者邢易霖／攝影)

法拉盛 信用卡 醫療保險

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