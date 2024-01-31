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市長否決 使「攔檢次數法案」無轉圜餘地

記者劉梓祁／紐約報導

紐約市議會於30日推翻市長(Eric Adams)對「攔檢次數法案」(How Many Stops Act)的否決，將對市警(NYPD)未來日常執法將產生重大變革；儘管亞當斯華人社區在內的多方強烈反對，但消息指市長的否決反令新法失去轉圜餘地，且部分議員或因憂慮失去資源而選擇「從眾」。

市議會消息人士表示，因市議會成員普遍對市長否決權存在「制度性反對」(Institutional Argument)態度，因此在亞當斯提出否決後，其在原有爭議之餘令更多人感到不滿，從而產生了壓倒性的推翻決定。該人士還指，儘管多數議員堅定支持此法，但也有人在猶豫，卻不希望市長擁有「否決一項法案並削弱議會」的權力，於是才選擇「通過立法程序，對法案進行修訂」。

市議會推翻決定，以42比9的票數通過，比此前法案在市議會獲通過的35票贊成票，多出七票。該知情人稱，支持推翻的議員並不必然支持法案，而是不認同亞當斯。

該人還表示，對法案內容有疑慮的議員，擔心投反對票後，會被認為是在「攻擊議會」，並有可能面臨失去委員會主席職位和選區資金的後果。

投票開始前，曾有多個華人社區代表呼籲居民，向民選官員反映發聲。馬泰對此表示，部分市民被警方散布的「虛假信息」誤導，且曾聽聞居民抱怨警察拒絕幫助華人，新法將有助於警員履行職責。

黃敏儀則對法案「有擔憂」，將確保法案實施不會為警員帶來「不必要的工作負擔」；她還說，儘管「反對者出於政治原因誇大了法案的要求」，但當下「不是討論的結束」，議會還可以根據市警收到的反饋意見，修改法案內容。

知情人還指，市長和市警早前的反對行動誤導民眾，以為打招呼、問路也屬一級攔截；根據法案提案者市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)，法案具體表示「一般或隨意的」對話不會被納入統計。

亞裔警官協會榮譽創會會長莫虎表示，法案已被一線警員視作「過度管理」，未來不僅會間接影響公共治安，還會使警察「睜一隻眼閉一隻眼」，選擇主動放棄部分攔截以避免增加工作量。

九位反對推翻的議員中，包括履新不久的莊文怡(Susan Zhuang)，她發言以殉職華警劉文健為例，表示議會更應增加警方撥款，雇用更多警員。

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