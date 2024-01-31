紐約市議會推翻市長否決 攔檢次數法通過

攔檢次數法案30日在多數市議員的支持下，推翻市長此前的否決，正式立法。圖為攔檢次數法案大力推動者之一，市公益維護人威廉姆斯。(記者劉梓祁／攝影)

在提升透明度和強加工作量之間的持續辯論下，紐約市 議會通過的「攔檢次數法案」(How Many Stops Act)，在遭到市長亞當斯 (Eric Adams)否決後，於30日正式被多數議員投票 推翻，結束了針對市警(NYPD)執法監督尺度的多月討論，新法默認通過。

該法案要求，警員對所有街頭攔檢做出報告，如被詢問者的年齡、性別、種族及攔截原因等，由市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)最先提出，並得到市議長歐德思(Adrienne Adams)等大多數議員的堅定支持。儘管亞當斯及市警高層多次反對，甚至邀請議員陪同執法，但推翻否決的結果早已由議會宣布。

經過長達數小時的會議，市議會以42比9的票數，正式推翻了亞當斯的否決。按照議事章程，若超過三分之二議員的投票再次通過曾被拒絕的法案，則該法被視為通過並成為地方法律。歐德思在投票前表示，此結果在市警「違憲攔檢非洲裔及西語裔市民」現象普遍存在下，顯得至關重要。

根據聯邦監察員去年發布的報告，市警攔檢中有近25%被認定不合憲，且對象有97%為非洲和西語裔；然而，市警局長卡班(Edward Caban)及警察工會均表示不滿，指該法迫使前線警員接受非必要「文書工作」，令基本警務工作受到影響。法條顯示，警員須記錄所有「調查性交流」，包括此前不被要求的一級和二級攔截。

按照分類，一級為簡單資訊查詢，二級為基於合理懷疑的溝通，三級則基於明顯的犯罪懷疑或具體證據。

對此結果，亞當斯表示將遵守法律，但他也在聲明中指，此法將危害城市治安、令警員無法專注在幫助有需要人群，因此願意與議會合作，在「法律實施前解決市民擔憂」。市警法律顧問莫勒(Elizabeth Moehle)表示，新法將使警員的響應速度延遲，因其需花費時間記錄前一起案件的細節。