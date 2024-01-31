紐約客談／攔檢法通過 華人自求多福

辯論持續多月的「攔檢次數法案」終於落幕，市議會毫不意外地推翻了市長早前的否決，對未來市警執法增加新限制。雖說若市警對執法有疑慮，還可向市議員反應，要求根據回饋修法，但這樣一來一回，不僅浪費時間、浪費資源，還浪費了納稅人的血汗錢。

此法案在2022年7月14日便由市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)提出，其後經歷過數不盡的議會小組或全體會議，直到2024年1月底才獲通過，期間有多少人舟車勞頓，立法者都看在眼裡了嗎？

在紐約市 警力已經不足的情況下，華人 社區對法案的內容多持反對，並非不贊同市議會強調的，法案將可以加強市警執法的透明度、問責度，而是在資源匱乏的情況下，應該把有限的資源，放在最需要的地方。

法案通過後最直接影響的將會是市警，此前市警就已經提出，法案將會帶來許多不必要的工作，在市議會通過後，也有市警透露，既然攔檢會增加更多不必要的麻煩和工作，那乾脆就減少攔檢的次數，以免浪費時間在處理文書。

這樣的結果，在執行攔檢時，由於需要記錄，的確增加了每一次攔檢的透明度，但在市警「有意識」的減少攔檢次數下，對這個城市是否會變得更加不安全？根據華人團體「紐約市居民聯盟」計算，法案的通過會占去17%的警察資源、減少街頭預防犯罪警察的數量，更會從心理上打擊警察主動識別可疑行為的積極性，對於市議會推翻市長的否決，成功將攔檢次數法案通過立法，多數的華人除了表達「憤怒、失望和無奈」的情緒，只能自求多福。