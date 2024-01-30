人口普查又問國籍？孟昭文致信國會領袖反對

共和黨人再提將「是否為美國公民」的問題加入人口普查，紐約州國會眾議院孟昭文和夏威夷聯邦參議員廣野慶子29日聯合致信國會兩院領導層，要求取消這一計畫。(美聯社)

共和黨 為多數的國會眾院日前重新提出，要在人口普查 中加入「是否為美國公民」的問題；紐約州國會眾議員孟昭文和夏威夷聯邦參議員廣野慶子(Mazie Hirono)29日聯合致信國會兩院領導層，要求取消這一計畫。

2018年，前總統川普曾經推動要在2020年人口普查中加入詢問「是否為美國公民」的問題，但遭到移民 社區的強烈抵制，最終被最高法院擋下，川普政府隨後放棄了這一計畫。

目前共和黨人重新掌控眾院，共和黨眾議員日前重提這一提議，要求人口普查中加入「是否為美國公民」的問題，並將此作為條件，列入一項有關人口普查局的關鍵撥款法案中。

孟昭文和廣野慶子在川普任上就曾極力反對將該問題納入人口普查。二人29日致信國會兩院領導層，要求將加入「是否為美國公民」的問題從撥款法案的條款中去除，她們表示加入該問題將導致大量移民因為擔心移民身分洩露而被當局針對，因此不願參加人口普查，從而導致人口普查數據失真；截至目前，公開信已有48名參眾兩院議員連署。

作為眾院撥款委員會資深委員，孟昭文表示，共和黨用隱匿的手段企圖將「是否公民」的問題加入人口普查的行為，是魯莽且可恥的，「這是對我們國家辛勞工作的移民的又一次攻擊。這並非共和黨第一次阻止移民發聲的企圖，加入『是否公民』的問題將在移民社區製造恐懼，降低移民社區的人口普查回應率，導致人口普查數據失真與不完整，進而影響未來十年數十億元聯邦撥款的分配和國會的代表權。憲法說得非常明確：人口普查就是要計算所有在國內的人口，我們不需要問國籍，我們需要準確的人口數據。」

廣野慶子表示，美國之前從未將無證移民排除在人口普查之外；儘管最高法院之前已經阻擋了川普的企圖，但國會共和黨人現在仍在嘗試，攻擊最容易受傷害的移民社區。