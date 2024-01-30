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取消「小費抵薪」 超9成紐約餐飲業主反對 逾半考慮裁員收攤

記者范航瑜／紐約報導
超過一半的餐廳老闆表示，如果取消小費抵扣制，他們將不得不裁減員工，甚至考慮關閉在紐約的多家店面。(記者范航瑜／攝影)
超過一半的餐廳老闆表示，如果取消小費抵扣制，他們將不得不裁減員工，甚至考慮關閉在紐約的多家店面。(記者范航瑜／攝影)

紐約市餐飲聯盟(NYC Hospitality Alliance)29日發布的一項調查報告顯示，高達95%的紐約餐廳老闆反對取消小費抵扣(tip credit)制度，該制度允許餐廳老闆支付餐廳員工低於最低工資的薪酬，並依靠小費補償剩餘部分。

根據現行法律，紐約市的餐廳雇主可以支付每小時10.65元的基本工資給餐廳服務人員，只要基本工資加上小費等於或超過目前的最低工資標準16元即可，否則他們必須按法律補足差額。

報告指出，餐廳服務員通常賺得比最低工資更多，加上小費後，他們的時薪可以高達20元至40元。接受訪問的餐廳老闆表示，取消小費抵扣制，將使餐廳每雇用一位全職服務員，成本就增加約1萬2000元，導致菜單價格上漲。而不少餐廳最終為了減輕顧客負擔、招徠生意，可能將被迫完全取消小費。調查還發現，超過一半的餐廳老闆表示，如果取消小費抵扣制，他們將不得不裁減員工，甚至考慮關閉在紐約的多家店面。

曼哈頓華埠的金豐餐廳老闆藍建明說，取消小費補償對商家和員工而言，弊大於利。「若取消小費，我們的成本將大增，而隨意調漲價格又非易事。」他表示，華埠的許多餐廳在疫情後都提高了價格，結果明顯能感覺到顧客減少。例如，過去一個月來店兩三次的顧客，因為漲價可能只來一次。許多原本營業至凌晨的餐廳，如今因生意冷清，大多在晚上9時前便結束營業。

對員工而言，藍建明提到，雖然員工的基本工資低於最低工資標準，但加上小費後總收入是不錯的。餐廳很難支付給員工等同於「基本工資加小費」的薪酬，而且有時顧客給的小費會更多，這對員工來說也是一種福利。

支持該法案的公平工資聯盟(Fair Wage Coalition)表示，目前的制度造成了工作人員的不平等。他們要求紐約市、長島和威徹斯特郡(Weschester County)的服務員的基本工資應至少等同於最低工資。該法案將提供5000萬元的餐館工人復甦貸款計畫，以應對雇主在短期內增加的人力成本。

基本工資 紐約市 華埠

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