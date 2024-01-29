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UberEats突改底薪 華人外賣郎周薪直降數百元大表不滿

記者高雲兒／紐約即時報導
外賣平台UberEats在近日突然更改支付方式，從底薪29.93元直接降到17.96元，導致很多華人外賣郎的收入在一周內直降幾百元，許多人大呼不合理。(記者高雲兒／攝影)
外賣平台UberEats在近日突然更改支付方式，從底薪29.93元直接降到17.96元，導致很多華人外賣郎的收入在一周內直降幾百元，許多人大呼不合理。(記者高雲兒／攝影)

外賣平台UberEats在近日突然更改支付方式，從底薪29.93元直接降到17.96元，導致很多華人外賣郎的收入在一周內直降幾百元，許多人大呼不合理，可能轉戰別的平台。

去年12月，紐約州高等法院裁定互聯網外送平台，需實施外賣員最低薪資標準，即不計小費前達到至少每小時17.96元；若平台選擇不給予外賣員待命時間補償的權利，則需支付工資除以60%的費率，即每小時29.93元。

紐約地區的外賣平台UberEats則從去12月4日起，宣佈採用每小時29.93元的工資水準；然而就在本月23日，在業餘時間兼職該該平台外賣司機的張先生，收到UberEats的通知，聲稱平台將從1月15日至21日開始，改為使用紐約市的標準支付方式，即17.96元每小時的工資加上額外收入，該額外收入是根據送外賣單數和繁忙程度而定。

張先生表示，因為該調整，導致那一周收入少了至少300元，「不止我一個人，很多外賣司機都少了幾百塊錢」。

張先生後來致電Uber公司，「我和他們說我就靠賺一點點錢維持家庭生活，那你扣了我幾百塊一個星期，那我還要不要生活啊」。

張先生稱對方回應說，他們的做法是合法的，因為已經達到了最低工資標準。

張先生說，UberEats有更改支付方式的權利，但應該提前通知「你早說啊，早說我根本就不會做，做這個根本不划算」。他稱15日到21日期間溫度極低，「冰天雪地凍得我腿腳骨都痛，他們這樣實在是太不厚道了」。

網約車司機組成的獨立司機工會(IDG)華人司機召集人林境盛在聽說此事後說，這和UberEats最開始使用的最低工資方式非常相似，「只有最活躍的外賣員才能掙錢，兼職外賣員就沒辦法掙很多了」。他補充，更改後的方式也未必不好，因為能保證收入下限。

包括張先生在內的很多華人以及外族裔外賣員，都致電紐約消費者和工人保護局投訴此事；26日早上，張先生表示已經收到新入轉賬190元，但沒到他的心理預期。

因為擔心UberEats以後的支付方式會不定時修改，張先生目前已經轉戰其他平台。但他也表示，現在外賣郎人滿為患，競爭激烈，要加入別的平台也並不容易。

張先生在23日收到底薪調整的信息。(張先生提供)
張先生在23日收到底薪調整的信息。(張先生提供)

華人 紐約市 紐約州

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