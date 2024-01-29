布碌崙華男租客陳屍公寓數月 疑吸毒過量暴斃

華男房客陳屍8大道公寓，屍體高度腐爛，數月才被發現。(谷歌街景圖)

布碌崙(布魯克林)8大道 一名華人房東 近日在分租公寓的一間臥室內發現了一具只剩骨頭的屍體，警方認為死者為華裔男子，可能已死亡至少四、五個月，警方還在這具屍骨旁發現了吸毒用具，因此懷疑死者可能是吸毒過量暴斃。

市警72分局稱，警方26日接到位於8大道交42街附近一處公寓樓郭(Kwok)姓房東的報警電話，這名房東說，他在公寓三樓的一個臥房內發現一具人屍。警方消息人士說，警員趕到現場後，在臥房內發現一具仰臥的屍體，屍體已腐爛到只剩下骨頭，警方推測死亡時間在四、五個月之前。

警方還在這具屍體旁發現三個吸毒針管，其中兩個是空管，警方初步懷疑死者可能是吸毒過量斃命。不過，目前警方仍在等待驗屍官的最終報告，不排除任何其他死因。警方於上周進入死者的臥室時仍可聞到屍臭，但數月來同公寓和同樓居住者居然無人投訴，令人不可思議。

警方稱，事發公寓樓的屋主於上周接到其他租客 投訴，指大樓漏水，房東檢查後發現水是從樓上的公寓流下，於是上樓逐一對房間進行檢查，房東發現三樓公寓的一間臥房一直無人應門，於是強行將房門打開，才發現租客已去世數月。

這具男屍被發現後，房東一開始以為死者是連江人，於是向連江同鄉會求助。據美國連江鄉會會長張雲透露，死者是1993年6月29日出生的李炯華(JiongHua Li音譯)，已有綠卡。但這名房東後來說，死者講的是廣東話，但不確定到底來自何方。房東表示，因為死者是從二房東手裡租的房子，所以他沒有怎麼和死者打過交道。

到目前為止，警方仍在設法確定死者的身分和死亡原因，72分局希望知情者提供線索。知情者可以撥打72分局電話(718) 965-6311，或72分局偵探組電話(718)965-6336。