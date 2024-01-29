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布碌崙華男租客陳屍公寓數月 疑吸毒過量暴斃

記者胡聲橋／紐約報導
華男房客陳屍8大道公寓，屍體高度腐爛，數月才被發現。(谷歌街景圖)
華男房客陳屍8大道公寓，屍體高度腐爛，數月才被發現。(谷歌街景圖)

布碌崙(布魯克林)8大道一名華人房東近日在分租公寓的一間臥室內發現了一具只剩骨頭的屍體，警方認為死者為華裔男子，可能已死亡至少四、五個月，警方還在這具屍骨旁發現了吸毒用具，因此懷疑死者可能是吸毒過量暴斃。

市警72分局稱，警方26日接到位於8大道交42街附近一處公寓樓郭(Kwok)姓房東的報警電話，這名房東說，他在公寓三樓的一個臥房內發現一具人屍。警方消息人士說，警員趕到現場後，在臥房內發現一具仰臥的屍體，屍體已腐爛到只剩下骨頭，警方推測死亡時間在四、五個月之前。

警方還在這具屍體旁發現三個吸毒針管，其中兩個是空管，警方初步懷疑死者可能是吸毒過量斃命。不過，目前警方仍在等待驗屍官的最終報告，不排除任何其他死因。警方於上周進入死者的臥室時仍可聞到屍臭，但數月來同公寓和同樓居住者居然無人投訴，令人不可思議。

警方稱，事發公寓樓的屋主於上周接到其他租客投訴，指大樓漏水，房東檢查後發現水是從樓上的公寓流下，於是上樓逐一對房間進行檢查，房東發現三樓公寓的一間臥房一直無人應門，於是強行將房門打開，才發現租客已去世數月。

這具男屍被發現後，房東一開始以為死者是連江人，於是向連江同鄉會求助。據美國連江鄉會會長張雲透露，死者是1993年6月29日出生的李炯華(JiongHua Li音譯)，已有綠卡。但這名房東後來說，死者講的是廣東話，但不確定到底來自何方。房東表示，因為死者是從二房東手裡租的房子，所以他沒有怎麼和死者打過交道。

到目前為止，警方仍在設法確定死者的身分和死亡原因，72分局希望知情者提供線索。知情者可以撥打72分局電話(718) 965-6311，或72分局偵探組電話(718)965-6336。

房東 8大道 租客

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