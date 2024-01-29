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11歲華人女童在班森賀街頭 無故遭非裔女毆打

記者胡聲橋／紐約報導
華裔女童班森賀街頭遭非洲裔女子無故毆打。(李小姐提供)
華裔女童班森賀街頭遭非洲裔女子無故毆打。(李小姐提供)

日前，一名11歲的華人女童領著三歲的妹妹在布碌崙(布魯克林)班森賀街頭行走，遭到了一名疑似精神病患者的非洲裔女性無故毆打，受害者呼籲附近居民加強防範。

受害女童的母親李小姐(Yvonne)說，27日(周六)下午大約3時20分，她開車到班森賀62街交20大道附近辦事，把車停在一家KTV歌廳前面。她和兩個女兒下車後，她照例繞車走了一圈，查看一下車停得如何，而她11歲的女兒牽著三歲妹妹的手，在人行道上往前走。正在這時，從姊妹兩人後面趕上來一名非洲裔女子，抬手用拳頭打11歲女孩的背部和頭部，女孩頓時被打翻在地。

一看女兒無故被打，李小姐又生氣有著急，馬上衝上前去扶起女兒，並質問這名非洲裔婦女為什麼無故打人？這名非洲裔婦女一邊拔腿逃走，一邊居然說是兩名女孩擋住了她的路才出手打人。李小姐一面追趕這名打人者，一面給她照相和錄像。李小姐事後說，事發地點的人行道是有點窄，但這難道是打人的理由嗎？

李小姐事後馬上報了警，警員和急救人員迅速趕到了現場。急救人員現場查看了11歲女孩的情況，發現她背部略有紅腫，於是用急救車送到醫院，幸無大礙。不過李小姐說，女兒28日(周日)還說自己的背有點疼。

事件發生後，李小姐去KTV歌廳前台要求調閱監控錄像，但遭到拒絕。李小姐說，事發的那條街上有許多華裔的住宅和店鋪，她女兒當街被打後，她沒想到華人的反應那麼冷漠。警察介入調查後，李小姐說，最後還是居住在馬路對面的一名西語裔男子主動要求為警察作證，才使這一事件有了一位目擊證人。

李小姐說，從這名非洲裔女子的言語舉止判斷，她猜測此人應該是精神病患者。她說，自己是第一次見到這名非洲裔女子，她通過紐約親子互助會提醒事發地附近的居民，對這名非洲裔女子要多加防範，離她遠點。

紐約親子互助會負責人黃妮可表示，現在包括8大道在內，有不少行人都受過街頭精神病患者的騷擾，她呼籲有關部門收容這些街頭精神病患者，給予必要的治療，改善社區治安。

華人 親子 布碌崙

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