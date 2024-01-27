李進進命案聽證會 翻譯華警出庭作證

華裔律師李進進命案於26日再次在皇后區高等法院開庭，此次開庭為聽證會。圖中坐著的是張曉寧。(法庭Pool照片)

華裔律師李進進命案於26日再次在皇后區 高等法院開庭，此次開庭為聽證會，警察審訊階段擔任翻譯的華人警員出庭作證，並現場觀看部分審訊錄像，確認此錄像是否可以作為證據；張曉寧出庭時全程不發一語，但態度從容、情緒穩定，法官則表示，將在下次開庭時繼續討論該錄像帶有效性。

涉嫌在去年3月持刀殺死李進進的26歲女嫌張曉寧，上次出庭時間為11月30日。法官侯頓(Kenneth Holder)當時表示，此案已到了停止協商的時間點，他將給予張曉寧最後一次機會，讓她決定是否認罪，接受23年量刑；張曉寧拒絕，法官宣布該案進入庭審階段。

26日，該案再次開庭，為預審聽證會，法官將決定各方提供證據是否會被予以採用；此次被呈現的證據是檢察官提供的警方審訊錄像碟片，證人是在審訊階段為警探擔任國語翻譯的王姓警員。

警察審訊階段擔任翻譯的華人警員出庭作證，並現場觀看部分審訊錄像，確認此錄像是否可以作為證據。圖中長髮女子是張曉寧。(法庭Pool照片)

法庭隨後播放碟片，顯示錄製時間為2022年3月14日，下午3時3分；畫面中張曉寧帶著口罩 ，由警探詢問，王警員翻譯成中文和張曉寧交流。

警方先依例詢問張曉寧的姓名出生日期和住址，張曉寧提到自己住在凱辛納大道的家庭旅館上，當天沒有續租，即將無家可歸。接著警探表示，想和她談談今天發生的事情，如有不懂可以提問，張曉寧點頭回答「好呀」，態度良好，非常配合，聲音清晰，神智清楚。

警探告知她所擁有的權利，在此部分，法官要求聽了兩遍，檢察官要求王警員確認張曉寧對每個問題的答案；在警探告訴張曉寧可找律師陪同回答問題時，張曉寧問「所以我現在可以找律師是嗎？」在得到警方肯定回答後，張曉寧回答，「我想聯繫中國大使館 ，我需要大使館的幫助」，警方答，「需要把這部分下面的講完，然後再說下面的」。

警方隨後詢問張曉寧，已告知所有權利，是否願意回答問題；張曉寧答，「可以試一下」。

該部分爭議點在於，張曉寧是否要求雇用律師，以及是否提到需要從中國大使館獲得哪類幫助。檢察官詢問王警員，「她是否要求從大使館獲得律師的幫助？是否有提到律師這個詞」，王警員均回答沒有；檢察官詢問張曉寧是否有在40分鐘的審訊過程中提到想要個律師，王警員回答否；檢察官詢問張曉寧是否有在該過程中不想回答問題，王警員回答否。

辯護律師隨後詢問王警員，在張曉寧要求從大使館獲得幫助後，警方是否曾詢問過她，她是否是外國人士(foreign national)，王警員回答否；辯護律師又問，是否有警方曾詢問張曉寧和中國政府的關係，王警員回答否。

該錄像帶被呈堂，法官稱會給辯護律師一份拷貝，將在下次開庭時繼續討論該錄像帶有效性，時間為2月2日。