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中國女師夏威夷遭潑化學液體 老家在山東 華人發起籌款

洛杉磯時報創立142年 首位女執行主編上任 有台灣背景

紐約客談／華人買駕照再流行 惡風不可長

紐約客談

華人駕照不是一個新鮮事，十多年前就曾有相關報導出現，其中有一樁讓人痛心的悲劇：一名通過布碌崙(布魯克林)駕校、作弊獲得駕照的華人司機張堅耀，駕駛大巴翻車，造成眾多死傷，駕校經營者也因此被判入獄。

此事發生後，買賣駕照的風氣一度停息，但是似乎從未消失，尤其是在疫情期間，因為紐約州允許筆試在家進行，不少舞弊事件再次發生；至於路考，也有一些教練通過暗箱操作，幫助華人通過考試。

這可能在某種程度上是一種捷徑，世上有很多捷徑，不過買駕照不是可取捷徑之一，因為這事關生命。有華人辯稱，害怕不懂英文，所以買駕照得過且過。可問題是，就算駕照買了，後面還有很多語言關，比如路上看到英文標牌還是要自己應對。決定在這國家紮根，基本的英語還是逃不過。

又有華人會說，自己技術嫻熟，早不需要浪費時間培訓。但這說法想想也好笑，中國大陸的駕照考試何其嚴格，美國和其相比應該是小巫見大巫，如果在大陸都考過了，為何不願意多花些時間在美國的駕照考試上？

不過中國大陸駕校還是有一個傳統流傳到美國了，那就是賄賂教練，香菸白酒大紅包一樣不能少；據稱，教練又進一步和考官合作，幫助作弊路考，讓產業愈加發展壯大，根本不明白駕照作弊究竟意味著什麼。

那意味著如果有一天被發現，會吊銷執照，甚至難以再考，還可能鋃鐺入獄，甚至因此喪生，華社已經有這樣的前車之鑑，不能因為過去了很多年就忘記。

這是個可以阻止的錯誤和悲劇，來美這麼辛苦，不是為了冒此可以避免的風險。

駕照 華人 布碌崙

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