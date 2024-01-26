小心紐約假罰單詐騙 車主破財、洩露個資

紐約市近來發生假違規罰單相關的新興詐騙手法。圖為車主獲得違規罰單。(本報資料照片)

紐約市 街頭近期出現新型詐騙手段，不法分子開出印有QR Code的假交通違規罰單，令車主信以為真，最後不僅無故損失金錢，還將重要的個人資料信息洩露出去。

紐約市警透露，最近有假違規罰單在社區廣傳的現象，相信是不法之徒拿著假冒的違規罰單，夾在街邊停泊汽車的雨刷上；一旦車主掃描紙上的QR碼，便會傳送至一個偽造的網站，不僅會支付所謂的罰款，還要輸入姓名、地址、信用卡 等資料，進一步導致身分外洩。

為詐騙更多人，並確保不會引起執法當局的注意，不法之徒通常會在繁忙的街道物色容易下手的目標，其中掛著外州車牌的汽車是他們的目標之一；由於這些車主可能對當地法律不熟悉，加上用高科技儀器打印出來的罰單相當逼真，靠肉眼基本上無法識別真偽，令上當的機率增加。

警方呼籲，通常掃碼後，網站會指示當事人通過付款程序如Venmo、Paypal或是Zelle等轉帳；但任何的市府機構都不會使用第三方支付平台，單憑這點民眾應該就要察覺不對勁，拒絕繼續轉帳。

另一方面，據目前的調查顯示，也不是所有的假罰單上都印有QR碼，一些只會顯示要求支付罰款的網站；一旦車主輸入個資後便會立即被盜用，進行其他類別的詐騙；警方提醒，最好的識別方式就是看網址，通常不是以https作為開頭、以及.gov作為結尾的網址都是不安全的，盡可能付款前先再三驗證。

車主也應細讀罰單上寫明的違規理由，如果內容並不合理、或是本身很清楚沒有違規，那就要加以審視手中的罰單；若在私人停車場，例如購物中心內的停車場收到罰單，很有可能就是假罰單，警方表示，由於私人停車場若遇違規，就會直接將違規車輛拖走，根本不會開罰單。

最後，根據罰單上顯示的執法單位，在搜索引擎上找相關單位的網頁，鑑定標識(logo)以及其他信息是否對得上，千萬不要通過罰單上的電話、網頁去查證；任何不確定的狀況，也可直接報警求助。