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社區：整修劉錦廣場 華埠有望振興

記者和釗宇／紐約報導
于金山表示，整修布碌崙大橋至劉錦廣場之間柏路的人行道，將能吸引更多在布碌崙大橋遊覽的遊客來到華埠。（記者和釗宇 / 攝影)
于金山表示，整修布碌崙大橋至劉錦廣場之間柏路的人行道，將能吸引更多在布碌崙大橋遊覽的遊客來到華埠。（記者和釗宇 / 攝影)

市府決定重修劉錦廣場(Kimlau Square)的消息讓華埠社區感到振奮，社區人士表示，重修劉錦廣場的計畫不僅能夠改善交通、確保安全，未來將能夠吸引更多遊客來到華埠，在振興社區的同時更好地保留華人的傳統文化。

市議員馬泰(Christopher Marte)表示，劉錦廣場周邊街區道路複雜，行人、車輛經常通行困難，交通事故頻發，需要一直有人疏導交通，翻修之後壅堵問題將得到改善；美化布碌崙大橋至劉錦廣場之間的柏路，將能夠讓遊客更方便地來到華埠就餐、購物，帶動小商業者發展。

民主黨65D區領袖、于金山表示，劉錦廣場是南曼哈頓僅有的廣場，理應和華盛頓廣場及哥倫布廣場齊名，在整修美化後有資格成市區著名廣場之一，為華埠添加景觀。

華埠共同發展機構行政總監陳作舟表示，劉錦廣場整修完畢之後，加上第二大道地鐵線擴建，將可為華埠注入新活力。

于金山說，雖然柏路仍未獲重開，但美化路段能吸引更多在布碌崙大橋遊覽的遊客來到華埠，為小商家增加人流；至於重開柏路讓車輛通行，于金山表示，權限不在市府，不能過分強求。馬泰則表示，他將繼續推動完全重開柏路，而翻修劉錦廣場和推動重開柏路可以同時進行。

市府還計畫在劉錦廣場新修歡迎牌樓，于金山說，劉錦廣場的華裔退伍軍人坊是華人社區精神堡壘，但年久失修，改造計畫將可協助重建。陳作舟說，新建歡迎牌樓無論從吸引遊客還是保留華人文化傳統上來說，都相當必要。

對於新建牌樓的資金，于金山、陳作舟均表示不擔心。而過去興建牌樓最大阻力是交通局，「因為當局不希望看到建築物橫跨街道，但現在市府主動提出，是很好的開始」。

馬泰表示，劉錦廣場周邊街區道路複雜，行人、車輛經常通行困難，交通事故頻發，需要一...
馬泰表示，劉錦廣場周邊街區道路複雜，行人、車輛經常通行困難，交通事故頻發，需要一直有人疏導交通，翻修之後壅堵問題將得到改善。（記者和釗宇 / 攝影)

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