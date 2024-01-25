紐約客談／亞裔器官捐贈少 需求卻很多

華人 傳統觀念，對於死去的人抱有尊敬，認為「死者為大」、「入土為安」，對於「死亡」這件事情，華人多是觀念保守的。說到捐贈器官遺愛人間，若要參與，不需要過多的門檻，所有人都可以做，許多人有聽說，也知道這是在做好事，但若真要簽署器官捐贈同意書，相信不少人還是有些猶豫，希望能夠保留遺體的完整。

根據「器官獲取與移植網路」(Organ Procurement and Transplantation Network)的數據顯示，2023年在紐約州 ，白人、非洲裔、西語裔、及亞裔 的活體捐贈者分別共計289、31、83、20人；紐約州活體捐贈者的總數，白人、非洲裔、西語裔、及亞裔各族裔的數據則分別為8484、1864、2436、及560人。

通常，同族裔之間的器官匹配度更大，而從人口比率來說，亞裔的器官捐贈者為不成比例地少，需要的受贈人卻很多，一個受贈者要等到能夠匹配的器官，單位是以「年」來計算，也有不少受贈者在等到合適的器官之前，就已經先離開人世。

器官捐贈服務機構的一位華人從業者解釋，受到文化因素等影響，華人群體對器官捐贈普遍不了解，而不了解又易帶來誤解與恐懼，例如有些人會認為，同意成為器官捐贈人，可能將在醫院得不到足夠的治療，或者醫生不再盡力挽救，因此卻步。

但事實上，醫院與捐贈是兩個不同的體系，而只有當生命現象不可逆停止與終結時，器官捐贈的程序才會正式啟動，該名業者表示，要增加華人對於器官捐贈的參與度，最重要的是要意識培養和教育，在了解了整個體制後，才能夠去做正確且有效的判斷。