反對攔檢法 紐約華人籲向議員發聲

臧東慧呼籲華人打電話給選區所在議員，並向中文工作人員表達反對「攔檢次數法案」。(臧東慧提供)

「攔檢次數法案」近期遭到市長亞當斯 (Eric Adams)否決，但市議會擬推翻否決，對此華人 群體發聲，呼籲市民與選區市議員發聲，要求在議會否決該法案，確保警察能專心處理治安，避免不必要的成本和文書負擔。

紐約市居民聯盟主席皇后區 家長臧東慧表示，目前法律只要求三級攔檢以上進行備案，一年案件數不過1、2萬件，但一級和二級攔檢數成千上萬。

他舉例，僅僅在5日，屬於一級攔檢的案例就有4萬7330例，如果把每一件都事都詳細書面彙報，加上處理存檔審查，就要消耗大概45分鐘工作時間，這將增加17%的工作量，「你能想像如今治安下滑的情況下，再減少17%的警力嗎？」

臧東慧說，該法案可能導致警方辦案時束手束腳，不敢運用判斷力去攔截、盤查、和詢問犯罪嫌疑人，「這大概也是此法案的根本用意，他們不敢面對黑人和西語裔犯罪率高的事實，也不肯從根本上解決問題」。

民主黨第65區區領袖于金山支持亞當斯，表示華人常常是犯罪案件的受害人，「警察要專心做治安的事情，不應該做這麼多文書工作」；他補充，警察受過專業培訓，有他攔檢的理由，「市議員不知民間疾苦，還找警察麻煩」。

杜彼得說，市議會此舉完全不考慮對社會和小商業的影響，「治安敗壞，人民何以有安養生息的空間？倘若每個市議員都能尊重自己選民眾衆的意見，這個法案就不會順利過關。」

此法案在去年底以35比9的票數通過，若要完全否決，亞當斯需至少說服兩名議員轉變立場。皇后區三位選區華人眾多的市議員中，黃敏儀缺席，李琳達棄權，舒曼琳(Lynn Schulman)贊成，臧東慧呼籲華人打電話給選區所在議員，並向中文工作人員表達反對。