紐約攔檢次數法增加「內耗」 華警：恐更不安全

攔檢次數法案料將拖延市警重大案件調查。(記者劉梓祁／攝影)

紐約市議會在去年通過「攔檢次數法案」(How Many Stops Act)，料將對市警(NYPD)成員執法過程產生重大影響，市長亞當斯 (Eric Adams)日前宣布否決該法案，但市議會料將推翻；有華人 市警表示，新法或將妨礙重大案件的調查工作，令城市更加不安全，若要增進執法透明度，應有更好的方案。

該法案要求，警員對所有街頭攔檢做出報告，如被詢問者的年齡、性別、種族及攔截原因等，由市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)提出。儘管日前被亞當斯否決，但大多議員仍對其表達支持。因此，過去數月內已有大量警員表達不滿，指該法迫使他們記錄無關緊要的信息，而不是進行警務工作。

一位曾在皇后區華人社區市警分局任職的警員表示，新法案無疑是「不必要」的限制手段，不僅會令警察執法效率大幅降低，還將導致許多信息被重複記錄，因警察隨身相機已能發揮實質作用。他認為，若新法開始實施，將對城市治安帶來負面影響，雖不會迅速惡化，但必將出現漸進式犯罪率升高，導致最終「逼迫」市警思考應對措施，可謂「政治內耗」。

該警員還說，如今在反警浪潮、罪案頻發和同僚減少的背景下，前線警員已承擔較大壓力，市議會此舉為不理解警方日常執法的行為，儘管理解其希望警局更加透明化，但「應該有更好的方案」來取得這一目標。

而市警知情者也說，新法案將拖累重大、緊急治安案件的調查，如2022年4月發生在布碌崙(布魯克林)地鐵 車廂的槍擊事件和2017的西區高速公路襲擊事件，前者造成10人受傷，後者造成8人死亡；由於此類案件中，警員通常會花費大量時間從目擊者處收集信息，但法案規定警員須上報所有「調查性交流」，若需記錄每筆交談，將占用市警大量時間。

市警總警司馬德雷(Jeffrey Maddrey)也說，按照新條例，他於去年馬拉松期間為疑似頭暈的跑者遞水也應被記錄，並強調「不需要為警員創造更多工作」。

還有警員表示，在需要迅速行動的情況下，該法律或會對警方的有效運作構成挑戰，進而危及公共安全，因市警通常採取停車檢查等主動措施，以預防恐襲等危害公共治安的行為。

市議會多數議員則表示，對於受到警方執法影響的市民而言，攔檢的分類並不明顯，因此凸顯了新法案旨在提升透明度的重要性。