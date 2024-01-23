「給罪犯鬆綁、給警察戴手銬」 華人團體支持否決攔檢法

市議會有意推翻市長否決案，華人團體籲民代不要推翻。圖為亞當斯在簽署否決案時，包括華人在內的社區組織，在市政廳前集會支持市長。(記者劉梓祁／攝影)

針對市長亞當斯 否決「攔檢次數法案」(How Many Stops Act)，市議會方面高調表態將會推翻該否決案，而華人社區組織紐約同源會(CACAGNY)則於22日發布公開信，呼籲市議員不要推翻市長的否決。

公開信表示，市長的決定是正確的，法案不僅讓警察的工作徒增負擔，更糟糕的是，如果警察不能嚴格遵守該法案，還將面臨不利的後果，這意味著紐約未來要給罪犯鬆綁、給警察戴上手銬。

同源會創會會長陳慧華表示，被束手束腳的警察難免會被規訓得更加不願去承擔責任，這對市民、尤其是更多被犯罪者作為目標的亞裔 群體並不是好事，「希望議員們理解，我們確實有很多事情需要改變，但不是所有的東西都要大改特改。」

從技術上看，亞當斯如能從投下了支持票的議員中拉回兩席到自己的陣營，就能保住他的否決案。陳慧華因此特別向幾位代表亞裔聚居社區的市議員喊話尋求支持，包括黃敏儀、莊文怡、馬泰(Christopher Marte)等，同時也提醒選民仔細審視他們的民意代表如何投票 。

投票時尚未進入市議會的新科議員莊文怡表示，立法必須考慮可行性，而這條法案在執行層面上看，可行性明顯存疑，「如果每名警察在與市民溝通時都必須審問一連串姓名、住址、族裔等冗長問題，警民關係會融洽嗎？」莊文怡沒有透露自己會投下什麼票，但強調完全支持增加警察經費、增加社區巡邏的力度。

「攔檢次數法案」的發起人阿維萊斯(Alexa Aviles)介紹，警察對於某些群體的過分針對，會令市民反而更加缺乏安全感，而在警方違法攔檢投訴數量暴增的當下，立法增加執法透明度很有必要。

截至發稿時，被點名的曼哈頓市議員馬泰尚未回應，但他在上周亞當斯否決法案後受訪時曾表示，違憲的攔檢搜查仍在包括華埠在內的新移民社區發生，新法將對這種行為嚴格規管。而且，市議會「強烈支持」該法，因此亞當斯的否決不會獲得議會支持。

此外，有市議會內部消息表示，在被市長「打臉」後，議會中有一種受到了冒犯的憤怒感，讓即使對法案持反對或中立態度的一些議員，也會本能地希望用推翻否決的方式回擊亞當斯，這為接下來的投票結果增加了變數。