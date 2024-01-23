我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州補貼首購族買房 改採抽籤模式 4月抽獎

川普挑副手大戲宛如實境秀 拉馬斯瓦米、諾姆最被看好

紐約客談／在公正和效率間 作秀是最差選項

紐約客談

亞當斯利用市長權力否決了欲對警察工作施加更嚴約束的「攔檢次數法案」。無論你是否支持，最好先等子彈飛一會兒，再去為亞當斯歡呼。

這條法案的立法目的與追求種族公平有關，新當選的市議員薩拉姆(Yusef Salaam)，可以用他年少時所曾遭遇的多年冤獄經歷告訴我們，特定族裔對於警權擴大的擔憂。在進步派占據多數的市議會內，這項提案獲得高票通過，自然也無懸念。

進步主義有時會陷入過分追求理想國而忽略現實障礙的執拗，「攔檢次數法案」也是同理：初衷可以理解，內容值得商榷。對要求報告的內容過於鉅細靡遺，是否會占用警察的精力、鼓勵警察「多一事不如少一事」的心態，市議會需要給公眾一個合理的解釋。

然而，市長亞當斯在面對這樣一個局面時，選擇的應對方式值得玩味。

在明知否決有很大可能被再次駁回的情況下，他到底是「貿然」、還是「故意」動用否決權？答案也許要看他到底是希望彌合分歧、解決矛盾，還是只想劫持一部分民意去挑動民間矛盾、甚至架空市議會的代表性。

立法需要經歷長時間的質詢和溝通，並在此過程中尋求共識。亞當斯多次呼喊他「只反對對第一級攔檢的報告」，還稱警員現有的隨身攝像機能夠解決執法透明度的問題。看起來，矛盾並不激烈。那麼亞當斯當局是否在立法過程中，積極與市議會進行了溝通談判？另外，在AI等技術已十分成熟的情況下，結合隨身攝像機提供的數據，自動生成報告以節省警察的人力並非不可行。亞當斯平時喜歡擺弄一些新技術用於施政，這時卻又絕口不提自己是「技術達人」了？

亞當斯 AI

上一則

男子跳軌被撞身亡 N、Q、R、W列車嚴重受阻

下一則

否決攔檢法後 亞當斯邀議員隨警出任務

延伸閱讀

市府聯合非營利組織 免除50萬低收入民眾的醫療債務

市府聯合非營利組織 免除50萬低收入民眾的醫療債務
莊文怡宣誓就職：定為社區造福

莊文怡宣誓就職：定為社區造福
民代連署 籲社交媒體刪地鐵衝浪視頻

民代連署 籲社交媒體刪地鐵衝浪視頻
亞當斯否決「攔檢次數法案」 市議會料將推翻

亞當斯否決「攔檢次數法案」 市議會料將推翻

熱門新聞

年輕歲月(Green Day)周二晚在洛克菲勒地鐵站快閃表演。(截取自X)

超驚喜 紐約市民晚高峰坐地鐵 遇到大牌樂隊快閃演出

2024-01-18 14:02
一名華裔製衣廠商高管因逃漏稅近400萬元，遭到聯邦起訴。示意圖，並非新聞本人。(路透)

華裔衣廠高管涉逃稅數百萬被捕 遭控30罪

2024-01-17 11:01
陳小姐指對方很常主動與自己聊天。(視頻截圖)

華女網交遇高富帥熱聊 友人識破詐騙

2024-01-19 06:53
研究顯示，若想在紐約市享受25年的退休生活，至少需要擁有163萬元的存款。(記者許君達／攝影)

享受退休要存多少錢？ 紐約州平均破百萬 全美第4高

2024-01-16 05:35
班森賀有兩名華裔輕信網友遭騙，其中一人被騙10萬元。圖為示意圖。(美聯社)

又是投資騙局 布碌崙班森賀1華女遭詐10萬元

2024-01-17 06:23
此次降雪預計將從1月19日(周五)早上開始，一直持續到1月20日(周六)的下午，周六可能成為紐約市近一年以來最寒冷的一天。(記者范航瑜／攝影)

紐約明日再下雪 恐達5吋…周六或成為一年來最冷的一天

2024-01-18 15:19

超人氣

更多 >
數名中國人槓上倫敦街頭鋼琴家 影片炸鍋逾300萬人觀看

數名中國人槓上倫敦街頭鋼琴家 影片炸鍋逾300萬人觀看
谷歌華裔工程師陳立人曾發帖：妻子搧耳光 我開始還手

谷歌華裔工程師陳立人曾發帖：妻子搧耳光 我開始還手
清華鉈毒案 赴澳嫌疑人孫維影像曝光 網讚澳媒給力

清華鉈毒案 赴澳嫌疑人孫維影像曝光 網讚澳媒給力
好市多大部分利潤來自商品銷售？你錯了

好市多大部分利潤來自商品銷售？你錯了
深信能改變他…中國女留生遭多次家暴 被勒頸才報警

深信能改變他…中國女留生遭多次家暴 被勒頸才報警