紐約客談／在公正和效率間 作秀是最差選項

亞當斯 利用市長權力否決了欲對警察工作施加更嚴約束的「攔檢次數法案」。無論你是否支持，最好先等子彈飛一會兒，再去為亞當斯歡呼。

這條法案的立法目的與追求種族公平有關，新當選的市議員薩拉姆(Yusef Salaam)，可以用他年少時所曾遭遇的多年冤獄經歷告訴我們，特定族裔對於警權擴大的擔憂。在進步派占據多數的市議會內，這項提案獲得高票通過，自然也無懸念。

進步主義有時會陷入過分追求理想國而忽略現實障礙的執拗，「攔檢次數法案」也是同理：初衷可以理解，內容值得商榷。對要求報告的內容過於鉅細靡遺，是否會占用警察的精力、鼓勵警察「多一事不如少一事」的心態，市議會需要給公眾一個合理的解釋。

然而，市長亞當斯在面對這樣一個局面時，選擇的應對方式值得玩味。

在明知否決有很大可能被再次駁回的情況下，他到底是「貿然」、還是「故意」動用否決權？答案也許要看他到底是希望彌合分歧、解決矛盾，還是只想劫持一部分民意去挑動民間矛盾、甚至架空市議會的代表性。

立法需要經歷長時間的質詢和溝通，並在此過程中尋求共識。亞當斯多次呼喊他「只反對對第一級攔檢的報告」，還稱警員現有的隨身攝像機能夠解決執法透明度的問題。看起來，矛盾並不激烈。那麼亞當斯當局是否在立法過程中，積極與市議會進行了溝通談判？另外，在AI 等技術已十分成熟的情況下，結合隨身攝像機提供的數據，自動生成報告以節省警察的人力並非不可行。亞當斯平時喜歡擺弄一些新技術用於施政，這時卻又絕口不提自己是「技術達人」了？