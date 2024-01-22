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霍楚新提案 逃交堵車費或被控欺詐甚至監禁

記者范航瑜／紐約報導
根據州府新財年預算，逃避支付堵車費的司機可能將面臨欺詐罪的指控，目前MTA已開始安裝堵車費收費裝置。(路透)
根據州府新財年預算，逃避支付堵車費的司機可能將面臨欺詐罪的指控，目前MTA已開始安裝堵車費收費裝置。(路透)

州長霍楚(Kathy Hochul)在州府新財年預算中提出，逃避支付堵車費(congestion pricing)的司機可能將面臨欺詐罪的指控，最多可判一年監禁，若數額較大還將面臨重罪指控。如果通過，預計將為大都會運輸署(MTA)與和紐新航港局(Port Authority of New York and New Jersey)帶來3500萬至4500萬元的額外收入。

州長霍楚在州府新財年預算中提出，逃避支付堵車費的司機可能將面臨欺詐罪的指控。(取...
州長霍楚在州府新財年預算中提出，逃避支付堵車費的司機可能將面臨欺詐罪的指控。(取自州長辦公室)

為了給年久失修的公共交通基礎設施籌措資金，一直深陷財政危機的MTA於去年年底通過了曼哈頓中央商業區(CBD)的堵車費計畫，要求私家車和商用車輛進入曼哈頓60街以南支付15元。堵車費計畫預計最早將在今年春季實，但遭到許多居民和社會團體都表達了不滿，目前也面臨多起訴訟。

在強烈的反對聲浪下，霍楚在新財年預算中推出了「堵車費詐欺」(toll fraud)提案。新提案擬允許警方對那些試圖逃避支付堵車費的司機提出A級輕罪指控，即「欺詐性地獲得信用、折扣或免除堵車費。」

逃避堵車費超過1000元的司機，則可能將面臨E級重罪指控，逃避超過3000元的司機則可能面臨D級重罪指控，最高可判一年監禁。

提案還建議，故意遮擋車牌以逃避支付路橋費和堵車費的司機將被處以100至500元的罰款，並賦予了警方沒收掩蓋車牌材料的權力。逃避支付哈德遜河和東河的過橋費等行為也被納入可罰款範圍。同時，提案還呼籲禁止販售偽造車牌。

如果預算通過，預計將為MTA等收費機構帶來額外3500萬至5500萬元的收入。目前，MTA已經開始在羅斯福高速公路(FDR Drive)和西城高速公路(West Side Hihgway)上安裝收費裝置。

堵車費 MTA 預算

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