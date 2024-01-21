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夫妻吵架刺傷勸架店員 華人餐館業者：不知他有刀

記者高雲兒／紐約報導
沙記炭烤日前一對夫妻之間的激烈吵架，竟導致勸架的店員被捅傷。(趙Hannah提供)
沙記炭烤日前一對夫妻之間的激烈吵架，竟導致勸架的店員被捅傷。(趙Hannah提供)

皇后區法拉盛一間華人餐館日前發生捅傷案，一對夫妻在店內激烈吵架，來勸架的店員遭到捅傷，所幸傷勢不重，此事件也引起了社區居民對法拉盛治安的擔憂；業者近日表示，事主夫妻為店裡常客，作案刀具為顧客自備，店員出手干涉為出於正義感。據了解，傷人男子可能面臨警方起訴。

根據警方，事發地點位於法拉盛邦恩街(Bowne St)的沙記炭烤，13日晚22時19分左右，一名華裔男子在爭執中被捅傷，但不危及生命；據悉，這名受傷的男子是店內店員，起因是一對夫妻顧客在店內爆發激烈的爭執，該店員立即上前試圖制止爭執，然而夫妻雙方並未因此停手，最終導致這名勸架的店員被捅傷腹部。

該事件在之後流傳於華社，演變成各類版本，讓店主不堪其擾。(趙Hannah提供)
該事件在之後流傳於華社，演變成各類版本，讓店主不堪其擾。(趙Hannah提供)

沙記炭烤業者趙Hannah表示，這對夫妻曾經是該店的常客，當日兩人又再度光臨時，她發現妻子面容大變，一問才知身患重病，正準備回國；趙Hannah回憶，事發前妻子在店內不斷點餐，引起了丈夫的不滿，最後他開始動手打罵妻子。

趙Hannah說，店員的勸架是基於對妻子困境的同情，但事前並不知道她丈夫手上竟然持有刀具，「若是不認識的顧客通常會被請離店，但由於他們對夫妻情況的瞭解，我們沒有，店員出手也是見義勇為」。

目前，店員的傷勢已經穩定，但仍需要休養。至於傷人男子，可能會面臨警方的起訴。

趙Hannah說，自店開業以來近一年，從未發生過類似事件，一向有秩序，她希望這次事件不會對店內的聲譽造成不良影響。她呼籲社區理解事發經過，避免進一步的誤解。

事發後，一些目擊者表達對店員的同情，認為其是好心勸架卻遭受無辜傷害；而一部分法拉盛居民則對此事件表現出擔憂，表示這樣的事件過去很少發生在華人社區，擔心社區治安惡化，希望警方能夠加強監管。

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