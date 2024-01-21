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紐約4嫌騎Citi Bike、摩托車 專搶蘋果耳機 犯案逾20起

記者劉梓祁／紐約報導
警方表示，四名嫌犯騎著Citi Bike、電動摩托車，鎖定行人的蘋果耳機行搶，犯案已近20起。(紐約市警提供)
警方表示，四名嫌犯騎著Citi Bike、電動摩托車，鎖定行人的蘋果耳機行搶，犯案已近20起。(紐約市警提供)

連日來在紐約市出現四名嫌犯，分別在曼哈頓皇后區等多處，騎著Citi Bike、電單車及電動摩托車，鎖定路上戴著蘋果耳機的行人行搶，作案已近20起；警方表示，近日發現有愈來愈多蘋果耳機被當作贓物販售，有發展成為新犯罪模式的可能。

警方表示，四名嫌犯騎著Citi Bike、電動摩托車，鎖定行人的蘋果耳機行搶，犯...
警方表示，四名嫌犯騎著Citi Bike、電動摩托車，鎖定行人的蘋果耳機行搶，犯案已近20起。(紐約市警提供)

根據市警20日公布消息，從去年11月起，該團夥便在曼哈頓第6、9、13分局和皇后區第108、112、114分局等轄區內犯案；其中第一起，搶匪在去年9月28日於皇后區森林小丘(Forest Hills)，劫走了一名44歲男性的電動摩托車，其他19起則以單價每付500元不等的蘋果耳機為目標搶劫。

警方表示，嫌犯作案時間均為光天化日之下，從中午到下午都有，在去年11月15日下午約2時19分，一名32歲的女性在皇后大道與Skillman大道附近散步時，一名男子騎著自行車過來，搶走了她價值600元的蘋果耳機，隨後逃離。

距離上一起搶案發生後四日的傍晚約6時43分，一名21歲女子在阿斯托利亞(Astoria)附近，一名騎著Citi Bike的男性接近，並搶走她價值500元的蘋果耳機。

據統計，僅在皇后區108分局內，該團夥便犯案八起。另外，在涵蓋皇后區阿斯托利亞和木邊(Woodside)的114分局轄區內，該團夥亦犯案七起，手法均是騎Citi Bike、電動摩托車或電單車接近受害者，並搶走受害者的蘋果耳機。其中，在12月24日，一名36歲男性在阿斯托利亞遭搶過程中，被團夥中的兩人毆打頭部，受到輕傷。

另外，在轄管曼哈頓西南部的第六分局內，該團夥作案兩起，均使用黑色機動滑板車，且受害人都是獨身女性。

警方表示，四名嫌犯為中等膚色男性，呼籲知情者提供線索，同時也提醒民眾留心身邊財物。日前在曼哈頓華埠五分局警民會中，有居民發現愈來愈多的蘋果耳機被當作贓物販賣，有存在新犯罪趨勢的可能。

皇后區 曼哈頓 華埠

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