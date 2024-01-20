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面具男凌晨持槍闖長島華人宅 打破玻璃盜車牌後逃逸

記者邢易霖 / 紐約報導
家住長島大頸的華人分享，住宅於19日凌晨遭到一名面具男持槍打破玻璃。(讀者提供)
家住長島大頸的華人分享，住宅於19日凌晨遭到一名面具男持槍打破玻璃。(讀者提供)

位於長島大頸(Great Neck)的一棟華人住家，19日凌晨3時左右突然聽到異響，調取監控錄像發現，一名男子持槍從後門靠近屋，打碎窗戶後發現有人在家，隨即離開，受驚的屋主19日在微信群內分享；當天下午該社區則發現有一名疑似患有精神疾病的男子，拿著槍在車道上大喊，遭到大批警方圍捕要求投降，目前警方仍在調查兩起案件的關聯。

據了解，家住大頸University Gardens的華人屋主在微信群裡分享，住家在19日凌晨3時遭到一名戴面具的男子持槍接近，該名屋主懷疑，由於她家未裝有自動報警系統，嫌犯可能觀察到家中沒人，才想著入室搶劫。

根據屋主分享，當男子發現有人在家時感到驚訝，隨即拿槍敲破玻璃窗，打破了三扇窗戶，她的車牌也被盜走。屋主放上網的監視錄像顯示，嫌犯曾在對面街巷中逗留一段時間，然後才到自己家門。同時，住在附近的居民也報告了類似可疑活動。

家住長島大頸的華人分享，住宅於19日凌晨遭到一名面具男持槍打破玻璃。(讀者提供)
家住長島大頸的華人分享，住宅於19日凌晨遭到一名面具男持槍打破玻璃。(讀者提供)

直至19日下午，該社區有鄰居發現一名男子拿著槍在車道上喊叫，貌似是住在附近、一名患有精神疾病的年輕人，當地也有大量警車和特警出現，社區則發布警告，表示從Dorset到Norfolk的Somerset Drive南段出現「極端狀況」，現場有一名槍手，告誡民眾小心，避免靠近受影響地區。

當天傍晚，警方圍堵男子住所，要求其投降，至晚8時左右，警方表示狀況已得到控制；根據警方消息，該名男子是否與持槍打破華人屋主嫌犯為同一人仍未確定，並展開公開調查，警方也呼籲社區居民提高警覺，注意周邊環境，如有可疑情況應及時報警。

據悉，日前相鄰社區Lake Success曾發生入室搶劫案。警方指出，有三名男子試圖闖入兩戶住宅，他們攜帶已上膛的Glock 19型手槍，當他們駕駛車輛前往目標住宅時，與一輛警車相撞。在撞車後，三名男子下車逃逸。隨即，納蘇郡警方展開搜索，成功逮捕嫌犯。三人分別被控兩項一級入室盜竊未遂罪和一項二級非法持有武器罪。

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