布碌崙華婦車禍亡家庭頓失經濟支柱 曲怡文協助募款

趙偉成(黑衣者)哭得泣不成聲。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙 (布魯克林)戴克高地一名華婦日前死於車禍，留下剛要退休 的丈夫、以及還在求學的14歲兒子；19日州參議員曲怡文辦公室召開記者會，丈夫趙偉成形容妻子是家裡的經濟支柱，和藹可親且顧家，她的離世對父子倆而言是沈重的打擊，希望外界可以伸出援手，助他們度過眼前難關。

在曲怡文的組織下，多名社區人士代表19日聚集在其辦公室，向趙家表達慰問；趙偉成的姊姊陪同他出席記者會，想到妻子陳小紅(前譯陳曉紅)飛來橫禍，趙偉成在眾人面前泣不成聲，情緒平息後才能勉強說話。

他說，他與妻子結婚15年，妻子生前在衣廠做裁縫，是家裡的經濟支柱；今年62歲的他，過去在緬因州 的餐館打工，原本打算退休，沒想到卻發生如此悲劇，「聽到警察說妻子車禍去世時，我感覺自己也要死了」。

陳小紅日前在戴克高地被撞死，留下丈夫與14歲兒子。(趙家提供)

趙偉成形容，陳小紅為人善良、勤勞，到哪裡都受到老闆和同事的喜歡，在外忙著工作，回到家裡也會盡力照顧孩子；就算兒子凌晨提出想吃東西，很疼愛孩子的陳小紅也很願意出門去買，「她是世界上最好的母親」。

母子倆感情深厚，兒子在得知母親去世後很自責，已經好幾天不吃不睡，一直問媽媽怎麼出事的，表示很想念她。

趙偉成指，他們的家庭本就不富裕，過去也依賴糧食券生活，現在出於某些原因已暫停；他每個月有700元的社安退休福利金，但單是房租就超過1200元，且兒子還在就讀中學，未來還有很長的路要走。

曲怡文表示，據她所知，當下白人駕駛以及死者都有路權，現階段警方僅列此車禍為「意外」，這也可能導致趙家無法符合州府提供的受害人補助金計畫；她也澄清，之前外界傳有殯葬業者願意無償協助趙家處理後事，並非事實，趙家確實曾到殯儀館了解相關服務的費用，但目前還需想辦法籌錢來承擔。

曲怡文說，幾年前案發路口附近也發生過一起八歲女童被撞死的慘劇，強調必須從立法上加強行人安全措施，將會與市交通局展開對話，不能因交通設計缺陷，令更多家庭破碎。

欲向趙家伸出援手的愛心人士，可瀏覽https://gofund.me/8171d344，為死者一家募捐，所籌募的費用將會用來處理陳小紅的後事，並幫助父子倆承擔生活費、教育費。