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紐約再降雪 法拉盛、華埠街頭冷清 民眾公園嬉雪

記者邢易霖、張心／紐約報導
有居民在哥倫布公園賞雪嬉戲。(記者張心／攝影)
有居民在哥倫布公園賞雪嬉戲。(記者張心／攝影)

紐約市19日再有降雪，在皇后區法拉盛緬街街頭的攤販們，紛紛搬離街頭，原本繁忙的街區瞬間安靜下來，白雪覆蓋了道路和建築物，街上行人稀少，許多民眾踩著積雪小心翼翼地前行；曼哈頓華埠街頭行人也行色匆匆，但在哥倫布公園(Columbus Park)，則有附近居民賞雪嬉戲，別有一番冬日生動景象。

法拉盛19日午時再迎降雪。(記者邢易霖／攝影)
法拉盛19日午時再迎降雪。(記者邢易霖／攝影)

哥倫布公園積雪較多。(記者張心／攝影)
哥倫布公園積雪較多。(記者張心／攝影)

街道上仍有攤販擺攤，售賣冬季的防寒物品(記者邢易霖 / 攝影)
街道上仍有攤販擺攤，售賣冬季的防寒物品(記者邢易霖 / 攝影)

在雪天裡依舊堅守在街邊的法拉盛攤販張先生表示，儘管降雪讓生意變得困難，但他仍然努力提供熱食和飲料，以滿足過往行人的需求。他說，「天氣再冷，我也要堅持，生意雖然不如平時好，但我還是希望能夠為附近的居民提供一些方便。」

哥倫布公園積雪較多。(記者張心／攝影)
哥倫布公園積雪較多。(記者張心／攝影)

民眾躲進商場裡避雪。(記者邢易霖 / 攝影)
民眾躲進商場裡避雪。(記者邢易霖 / 攝影)

華埠常見的賣玩具、賣背包、賣手錶、甚至許多賣水果的攤販，都沒有出來經營。(記者張...
華埠常見的賣玩具、賣背包、賣手錶、甚至許多賣水果的攤販，都沒有出來經營。(記者張心／攝影)

在人跡罕至的街道上，王女士堅持在法拉盛梅西百貨門口(Macy's)擺攤，售賣冬季的防寒物品，包括棉帽、手套和襪子等。她表示，自己待在家裡也沒什麼事情可做，不如趁著這個機會出來賺一點錢。不論天氣如何，都要努力，特別是在突如其來的降雪讓很多人可能會來不及準備防寒物品，而她的攤位正好提供了這方面的商品。她笑著說，「我不怕冷，只要有機會賺錢，我就願意出來，積極面對生活。而且，有時候過路的行人看到我的商品也會光顧一下。」

哥倫布公園積雪較多。(記者張心／攝影)
哥倫布公園積雪較多。(記者張心／攝影)

不同於慣常的車水馬龍，雪中的華埠行人很少。(記者張心／攝影)
不同於慣常的車水馬龍，雪中的華埠行人很少。(記者張心／攝影)

大雪紛飛，僅有堅尼路一家水果攤，頂著寒風大雪在街頭做生意。(記者張心／攝影)
大雪紛飛，僅有堅尼路一家水果攤，頂著寒風大雪在街頭做生意。(記者張心／攝影)

不同於慣常的車水馬龍，雪中的華埠行人很少。(記者張心／攝影)
不同於慣常的車水馬龍，雪中的華埠行人很少。(記者張心／攝影)

此外，還有一些餐館的廣告牌在短暫的時間裡已經被白雪覆蓋，但這並沒有阻擋店家的熱情。一家燒臘餐廳的老板表示，雖然天氣寒冷，但他們的廚房依然熱火朝天，為顧客準備飯菜。即便廣告牌被雪覆蓋，他們的餐廳仍然敞開大門，歡迎顧客進來感受溫暖的用餐環境。眾多餐館在下雪天也會依舊提供外賣服務，方便那些不願外出的民眾享受美食。

賣水果的華裔女士說，無論什麼天氣，自己都照常出來擺攤。(記者張心／攝影)
賣水果的華裔女士說，無論什麼天氣，自己都照常出來擺攤。(記者張心／攝影)

一些餐館的廣告牌被白雪覆蓋。(記者邢易霖 / 攝影)
一些餐館的廣告牌被白雪覆蓋。(記者邢易霖 / 攝影)

曼哈頓則不同於慣常的車水馬龍，雪中的華埠行人甚少，常見的賣玩具、賣背包、賣手表、甚至賣水果的攤販，都沒有出來經營，僅有堅尼路(Canal St.)交茂比利街(Mulberry St)一家水果攤，頂著寒風大雪在街頭做生意。

哥倫布公園積雪較多。(記者張心／攝影)
哥倫布公園積雪較多。(記者張心／攝影)

水果攤業者說，無論什麼天氣，都照常出來擺攤。她認真地將水果用袋子套好，以防被雪水浸濕，「我已經在這裡15年了，沒有因為天氣預報說惡劣而休息過。雪天街上人少，可以早點在晚上6時收攤回家。」

法拉盛 華埠 曼哈頓

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