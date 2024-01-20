不畏嚴寒 8大道華人外賣郎、攤主照上工

寒冷天氣下在街邊午休的林先生。(記者顏潔恩／攝影)

紐約市 19日再迎來降雪，因天氣不佳，布碌崙 (布魯克林)8大道 向來熙來攘往的商業大道，少了以往人潮湧動的景象；儘管如此，社區一些水果攤販以及外賣郎仍為生計忙碌，不畏寒冷氣候、照常工作，並抱持積極態度道，「至少不是最嚴重的程度」。

一個月前從福州移民來紐約的林先生，才剛在熊貓外賣平台工作，19日午休時將電單車停在路邊，人則站在街邊、靠在牆面上歇息吃午餐；他指出，冬季時會穿得很厚實，裡層除有自己的衣物外，外層還有平台統一發放的防寒制服，為防止球鞋被雪浸濕，他用了兩個塑料袋將鞋子包裹住。

林先生說，接單後需要盡快抵達餐廳，接著將餐食送到顧客手中，整個作業爭分奪秒，送達率不佳的話，平台往後便會拒絕將訂單交給自己；因此就算天氣寒冷，也不會回到辦公室去歇息，「外套脫上脫下很耗時間，所以只能在戶外等訂單進來。」

「雪天最大的問題就是路滑，要騎得比平常更慢一些」，林先生說，若期間不慎打翻餐食，外賣郎需自行承擔和賠償，因此檢查餐盒包裝有無處理好、袋子是否綁緊很重要；他曾在路面上遇過幾次車輪打滑的現象，但所幸沒有跌倒，可據他所知，有同事因煞車不及，被街邊突然打開的車門撞上，「有時候這些很難避免，只能自己小心」。

鄭女士在寒冷天氣下依然選擇擺攤作業。(記者顏潔恩／攝影)

在8大道交54街經營水果攤已有10幾年的鄭老闆娘說，冬天街上的人少、銷量降低，很多水果不到一個小時就會結冰，容易壞掉，商家需要自行承擔損失，面對下雪的冷天，她只會擺上蘋果、橙子、葡萄、榴槤等較耐寒的水果，且僅擺出少量。

儘管冬天擺攤「吃力不討好」，但鄭女士因經濟壓力所迫，仍然選擇不休息，「至少擺攤的話還是可以賺一點，在家待著也沒什麼事」；她說，當日的降雪天氣對她而言算是「小兒科」，至少不是最嚴寒、最令人受不了的程度。