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紐約客談／從一家大麻店談以巴和平

紐約客談

紐約市五大區之中最保守的區——史泰登島，近日終於有了第一家合法的大麻店。然而，這家店卻體現了一個非常開明的理念，因為這是一名猶太族裔男子和一名穆斯林男子合夥經營的大麻店。

在以哈戰爭混亂不堪，紐約市的巴勒斯坦人和猶太人互相抗議的時候，這個合夥大麻店的消息簡直就是一股清流，在寒冷的冬季也能讓人感到一絲暖意，似乎以巴問題不再那麼讓人萬念俱灰，人們好像能看到從隧道另一頭傳過來的一束光，不管這束光是多麼微弱。

這家大麻店的猶太裔店主維斯托克(Shlomo Weinstock)說，他們想表明的是，猶太人和穆斯林一起合作，能開辦一家成功的企業；這家店的穆斯林店主艾爾加里(Mohammed Elgaly)表示，他們有許多相似之處，他們都來自亞伯拉罕，吃同樣的食物，而且他們還有相似的個性。艾爾加利以前在史島開過披薩店和貝果店，維斯托克則是一名音樂巡演經理，兩人都曾因為大麻問題被裁定有罪，兩人都把各自的職業經驗帶到了新開的大麻店。

最重要的是，他們都對以哈戰爭帶來的血腥屠殺感到痛苦，維斯托克的祖輩還是大屠殺的倖存者，而艾爾加里的祖輩來自埃及。

世人要看到以巴和平，以色列人和巴勒斯坦必須相向而行。從一家大麻店出發談以巴和平，似乎有點說得太遠，但兩者確實有那麼一點共同之處，那就是這兩個族裔為了共同的利益，攜手合作，努力經營好一個實體，這個實體可以是一家商店，也可以是以色列人和巴勒斯坦人共有的土地。只要人們還有美好的願望，夢想總有實現的一天。

大麻 猶太 巴勒斯坦

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