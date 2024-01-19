亞當斯否決「攔檢次數法案」 市議會料將推翻

市長亞當斯否決攔檢報告法案。(記者劉梓祁／攝影)

引發大眾討論及市警(NYPD)強烈反對數月之久的「攔檢次數法案」(How Many Stops Act)，在紐約市 議會早已通過後，於19日被市長亞當斯 (Eric Adams)否決；然而，由於大多數議員對其的堅定支持，此結果或將很快被推翻，並正式成為法律。

該法案要求，警員對所有街頭攔檢做出報告，如被詢問者的年齡、性別、種族及攔截原因等，由市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)提出，但多次遭到亞當斯和市警反對。警察支持者亞當斯多次強調，其將危害公共安全，因不必要的「文書工作」將占用實際的警務時間。

在市警高層和工會領袖及數十位社區組織和機構代表陪同下，亞當斯宣布否決該法案，並表示其非反對市議會，而是支持公共安全。此決定做出後，市議長歐德思(Adrienne Adams)和議會公共安全小組新主席薩拉姆(Yusef Salaam)隨即表示將投票 推翻，並指責市長散布「虛假陳述」誤導民眾。另外，威廉姆斯等多位市議員早已表示將聯合推翻該結果。

此法案在去年底以35比9的票數通過，其中三人棄權。若要完全否決，亞當斯需至少說服兩名議員轉變立場，並確保其他成員不變。法案表明，警員須紀錄所有「調查性交流」，包括此前不被要求的一級和二級攔截。按照分類，一級為為簡單資訊查詢，二級為基於合理懷疑的溝通，三級則基於明顯的犯罪懷疑或具體證據。

亞當斯反駁指，當前警員配戴的隨身相機已能夠紀錄談話對象的基本信息，因此報告一級攔截已無必要，其不僅會降低警方辦公效率，還會令納稅人每年支出數千萬元的警局加班費。對報告二級攔截，亞當斯則持開放態度。他還說，否決法案的決定獲得了五個地區檢察官的支持。

法案支持者則認為，將所有攔截納入報告可有效減少市警對非洲裔、西語裔市民的不當執法現象，並增加執法透明度。威廉姆斯亦在亞當斯宣布決定後表示，新法將杜絕警員基於偏見的行為，及在受害社區中恢復信任。他批評說，亞當斯通過破壞治安來推動個人政治議程，走在「錯誤的歷史道路」。

亞當斯還以日前橫跨多區的連環捅人事件為例，指警方在調查中或需和1000人對話，以每份報告需三分鐘計算，則總共要49小時才能完成。威廉姆斯則稱，每份實則僅需10到20秒。目前，警員只需勾選進行一級攔截與否。