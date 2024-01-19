華女戴克高地車禍喪命 社區民代伸援手

鄭祺蓉(左二)、曲怡文(右二)和松柏之家行政總裁陳偉儀(站立者)探望死者丈夫趙先生。(曲怡文辦公室提供)

布碌崙 (布魯克林)戴克高地(Dyke Heights)一名華裔婦女日前在一場車禍中喪命，摧毀了一個並不富裕的台山移民家庭 。得知噩耗後，政府代表、民選官員和社區人士18日前往探望並伸出了溫暖援助之手。

16日晚8時10分，死者陳曉紅(Xiaohong Chen，姓名均為音譯)在戴克高地貝瑞吉大道(Bay Ridge Avenue)交13大道旁過馬路，到附近商店購物，這時，一輛道奇公羊(Dodge Ram)皮卡左轉，撞倒了陳曉紅，警察和急救人員聞訊趕到後，陳曉紅對急救人員的呼叫已無任何反應，送院後不治身亡。

據了解，死者一家是台山移民，52歲的陳曉紅生前與家人就居住在離車禍現場不遠的一處住宅內。陳曉紅六旬的丈夫最近退休，14歲的兒子在班森賀的新越卓高中(New Utrecht High School)就讀。車禍讓丈夫失去了妻子，兒子失去了母親。因為死者是家中主要經濟來源，慘劇的發生令一家人頓失生計，生活很快將陷入困頓之中。

車禍發生時，陳曉紅的丈夫趙先生在外州，驚聞妻子遭遇不測後馬上趕回紐約市，他於18日到州參議員 曲怡文的布碌崙社區辦事處求助。據幕僚長張意介紹，他們和趙先生見面後，發現面對突如其來的慘劇，趙先生有點六神無主。不過，趙先生還是表明了自己的援助請求。他希望妻子遺體得到妥善安置；因為今後生活無依靠，希望社區給與幫助；母親的去世對14歲的兒子造成了極大的心理打擊，他希望安排兒子看心理醫生。

市長辦公室亞裔事務主任鄭祺蓉、州參議員曲怡文到死者家中致意，並與有關部門協調。截至發稿時為止，已有殯葬業者願意無償協助處理死者遺體；華人社區則將在籌款網站GoFundMe上設立專門網頁，為死者一家募捐；兒子所在的新越卓高中也已經答應，為死者兒子提供心理輔導。

曲怡文為此發表聲明，強調必須加強行人安全措施，不能讓家庭繼續因車禍痛失家人。

根據警方，16日晚間8時10分許，陳曉紅在戴克高地的貝瑞吉大道交13大道處被車撞上；警員抵達現場時，她已失去意識躺在馬路上，頭部和身體多處受傷。肇事者為一名72歲的白人男子，案發後留在了現場，並被帶到警局問訊，但無人遭逮捕或控罪。據了解，車禍發生時雙方都擁有路權。