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紐約客談／「零死亡願景」 設施教育應雙管齊下

紐約客談

在「零死亡願景」實施十年之後，皇后區的皇后大道不再是所謂的「死亡大道」，不過如今「死亡大道」另有別條路，而這樣的結果，代表著「零死亡願景」計畫的成功還是失敗？

為了減少在紐約市五大區的死亡車禍，十年前紐約市啟動「零死亡願景」，但多年過去，不僅問題仍在，更有交通維權團體批，交通問題「只增不減」，事實上政府並未快速響應、解決交通問題，而美其名的「願景」也只是喊話。

近日在布碌崙(布魯克林)才有華婦遭到汽車撞上喪生，成為2024年第四名死於交通意外的行人，在短短的近20天來說，等於每五天就有一人命喪輪下。

雖說紐約市在日前迎來700多天的第一場積雪超過一吋的大雪，降雪或多或少會導致視線不佳、增加意外事故的可能性，但若把這個死亡人數全數歸咎於天氣，恐怕很難說服大眾，畢竟除了今年和去年，雪天從來都不在紐約的冬天中缺席。

而相信長期居住在紐約市的人都不陌生，在路上、巷子裡，經常聽到長按喇叭的聲音，這樣的吵雜聲對於紐約市民來說已經司空見慣，但對於剛從外州來的人來說，這樣的喇叭聲不僅反映出紐約市交通的繁忙，也能體會到紐約駕駛的「沒耐性」。

「路怒」這個詞近年來愈來愈常見，雖然在紐約市區開車，的確很常時候會令駕駛者感到挫折或生氣，但若要真的實施「零死亡願景」，除了硬體設施要跟著時代提升，教育用路人或許也是需要改善的重點，兩項雙管齊下，才能夠更快減少死亡數字，也能夠真正慰藉這些在交通事故中不幸葬生的亡魂，以及每一個心碎的家庭。

紐約市 布碌崙 皇后區

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