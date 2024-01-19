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好市多嚴查 華女用共同帳戶下丈夫的卡 也被攔

華女網交遇高富帥熱聊 友人識破詐騙

記者顏潔恩／紐約報導
陳小姐指對方很常主動與自己聊天。(視頻截圖)
陳小姐指對方很常主動與自己聊天。(視頻截圖)

在美華人因離鄉背井而產生濃烈的孤獨感，這一特點卻令「殺豬盤」詐騙份子往往從感情慰藉方面下手；位於南卡的一名華女陳小姐18日接受採訪時表示，在唱歌應用程序(App)上與一名相貌堂堂、且從事高薪職業的男生結緣，才幾天兩人聊得甚歡，直到她與友人分享時，對方指出可疑之處，最後男生拿不出證據力證不是詐騙份子，令她感到心寒。

現居南卡的陳小姐於一年前才搬到當地的一座城市生活，由於所在地華人不多，加上平時作為護理人員，工作相當繁忙，單身又喜歡唱歌的她，下班後的消遣則是玩手機上的唱歌App；就在幾天以前，一名自稱是台灣移民、居住在加州的男子童先生追蹤了她的帳號，陳小姐看對方的頁面也錄製了很多唱台灣藝人的歌，覺得趣味相投，於是回追了對方的帳號。

不出一陣子，童先生提出轉到即時通訊軟體上聊天，兩人於是到微信接著聊；童先生透露，自己曾在加州大學洛杉磯校區(UCLA)攻讀企業管理碩士學位(MBA)，過去曾做過金融分析，在21世紀福斯(21st Century Fox)的大公司工作過，目前是名數據科學家。

陳小姐表示，男子的話裡行間雖沒有炫耀的語氣，但足以令她覺得對方很富有，後來他也發了一張自拍照給她，發現男生長得很順眼，是她頗喜歡的類型；但當把這起「豔遇」分享給住在紐約的一名好友時，對方開始指出一些端倪，事因童先生曾在對話中問她是否有在平台上遇過詐騙，似乎是在檢驗陳小姐對此的敏感性。

儘管認識還不到短短幾天，他便主動與陳小姐分享吃的飯菜圖、打籃球的照片等；經朋友提點，陳小姐才驚覺一向警惕的自己，確實對一個陌生人披露太多的信息，並在微信上與對方對峙。

面對陳小姐提出要打視頻電話的要求，對方果斷推託掉，指兩人還沒熟悉到那種程度，但又會不停地主動找她聊天；陳小姐認為對方找不到自證清白的證據，斷定男生就是詐騙份子，希望曝光此事，以此提醒他人不要上當。

加州大學 微信 南卡

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