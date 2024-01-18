洪水頻發 孟昭文為皇后區爭取資金

艾妲颶風在2021年侵襲紐約市後，皇后區受災最為嚴重。(本報檔案照)

為了應對皇后區 不斷惡化的洪水 問題，國會眾議員孟昭文 近日呼籲聯邦提供更多資金以應對這一問題，讓皇后區居民免受洪水困擾。

雖然讓民眾遭遇生命財產損失的颶風艾妲(Ida)已過去了三年，但皇后區仍然屢次受到自然洪災的影響，包括在艾妲過後的2022年和2023年，皇后區居民面臨不同程度的洪水困擾，嚴重影響日常生活。孟昭文指出，皇后區的下水道、集水池和排水系統數十年來一直沒有升級，儘管相關部門已經努力進行了很多工作，以提高皇后區應對極端天氣的能力並減少損失，但仍有大量工作需要進行。

作為眾議院撥款委員會成員，孟昭文曾於2021年底提出的治理皇后區洪澇災害法案，由總統拜登簽署成法。該立法作為「國防授權法」(H.R.7776)的一部分，授權陸軍工程兵團(The U.S. Army Corps of Engineers)與紐約市合作，撥款近1億2000萬元升級皇后區的環境基礎設施，幫助改善供水和處理廢水的基礎設施、暴雨時的雨水處理以及下水道溢流。

日前，孟昭文在國會委員會上，呼籲聯邦將這一撥款增加到2億5000萬元，將更多資金投入於升級皇后區受災最嚴重地區的基礎設施。

她在會上指出，皇后區居民仍然記得颶風艾妲造成的洪水如何重創了該區，造成人命喪失和巨大財產損失，並指出該區一直受到洪水的影響，「由於這些風暴發生的頻率愈來愈高，在艾妲三周年之際，皇后區仍然面臨這些風暴的風險。」