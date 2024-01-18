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過去一年 鋰電池火災數量持續上升

記者劉梓祁／紐約報導
鋰電池火災數量2023年持續上升。圖為去年華埠電單車店大火。(記者劉梓祁／攝影)
鋰電池火災數量2023年持續上升。圖為去年華埠電單車店大火。(記者劉梓祁／攝影)

過去一年，因鋰電池引發的火災在紐約市以創紀錄的速率激增，造成十餘人死亡、百餘人受傷，其中數起發生在曼哈頓華埠、皇后區法拉盛等華人社區；完整統計則顯示，2023年的鋰電池火災較2022年增加約20%，而相關法規則仍然有限。

數據顯示，去年全年共有267起鋰電池火災，且死亡人數有所增加，由2022年的六人上升至18人。其中，去年6月曼哈頓華埠麥地臣街(Madison St.)一處建築底層的電單車商鋪發生三級大火，造成四人死亡，其中包括一位71歲長者。另外，布碌崙(布魯克林)皇冠高地(Crown Heights)一座居民樓亦在去年11月發生電池火災導致三人喪生。

在此期間，各級政府亦在不斷嘗試立法，以清除市場上的廉價、低質量鋰電池。日前州長霍楚(Kathy Hochul)在最新發布的州情咨文中提出，計畫禁止銷售有風險、未經認證的鋰電池驅動的移動工具，包括電單車和電動滑板車等。去年，市議會通過法案，禁止在五個行政區銷售不符合安全標準的鋰電池，並批准通過電池置換計畫。另外，市長亞當斯(Eric Adams)亦宣布，在53個由市房屋局(NYCHA)管轄的政府樓及其它重要地段建設充電中心。

國家消費品安全委員會則在去年秋季表示，計畫為電動車、電動滑板車和摩托車制定通用安全標準，從而提高不符合規格電池的銷售難度，但最快要到2025年才能最終確定。

電單車專家弗里茨(Mike Fritz)表示，解決鋰電池火災風險的方式之一為立法，但其造成意外的趨勢仍會持續。

弗里茨強調，在有約6萬5000名外賣郎依靠廉價車輛和電池謀生之下，完全杜絕相關火災還需要很長時間。市議會數據顯示，目前僅有七條法律直接或間接與鋰電池相關。

外賣郎維權團體「工人正義計畫」執行總監瓜爾帕(Ligia Guallpa)表示，對於送貨工人而言，價格合理且易於獲得的鋰電池仍然存在短缺。由於這些原因，許多人選擇購買廉價或翻新電池，大大增加火災風險。據市消防局(FDNY)指南，鋰電池內若僅有一個單元短路或過熱，都會導致整塊電池自燃並釋放有毒煙霧，且大火難以撲滅。

華埠 曼哈頓 亞當斯

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