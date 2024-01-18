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獨立預算辦公室：取消攤販牌照限制 可增市府稅收

記者許君達／紐約報導
獨立預算辦公室最新報告顯示，放開對攤販的牌照上限管制，將為市府帶來更多稅收。圖為去年街頭商販在市政廳外集會。(記者許君達／攝影)
獨立預算辦公室最新報告顯示，放開對攤販的牌照上限管制，將為市府帶來更多稅收。圖為去年街頭商販在市政廳外集會。(記者許君達／攝影)

紐約市獨立預算辦公室(Independent Budget Office，IBO)近日發布報告，稱如果能放開現有對於街頭攤販牌照的限制，對於紐約市的經濟狀況會有正面影響。預計在滿足所有現存申請需求後，市府將可增加1700萬元的稅收。

報告顯示，取消商販牌照數量上限對於宏觀經濟的影響較為細微，但對於個體攤販的民生可能產生較大的積極影響，例如，能夠取得牌照的攤販就可以減少很多昂貴的罰單。不過，這不意味著放開限制對於城市經濟的潛力沒有幫助。

報告指出，如果目前等待名單上有10%的申請者能夠獲得牌照，那麼將為紐約市創造170萬元的財政收益，而如果能為全部申請者都發放牌照，財政淨收益將可達到1700萬元。在財政收益的來源中，營業稅將是最主要的部分，此外，牌照申請費用以及對不規範經營行為的罰款也是財政收入的重要來源。根據計算，增加合法街頭攤販所能帶來的財政收入會高於額外產生的行政及執法成本。

紐約市的街頭營業牌照分為普通零售以及食品銷售兩種類型。目前，全市範圍內總共只有約5100張食品牌照和853張普通牌照，報告指出，自從1980年代以來，這個數字就幾乎沒有變過，這與全市近800萬的人口規模不成比例。而數據顯示，目前正在排隊申請牌照的人數已超過2萬。

街頭商販權益倡導者認為，紐約市現行的牌照上限規定不合理。紐約市小販委員會華人分部負責人嚴Jack表示，法拉盛地區很多華人商販等待多年都難以得到一張牌照，倡導放開管制並非希望讓街道變得髒亂擁擠，而是要訂立可行的規範並引導人們去遵守。

市議員桑切斯(Pierina Sanchez)和法里亞斯(Amanda Farías)去年提案，要求徹底改革街頭攤販管理制度，表示在疫後復甦的困難時期，放開對街頭攤販的限制不僅對城市的財政收入有所幫助，也使攤販能更有效地接受監管、提高所售商品和食品的安全性。

紐約市 華人 法拉盛

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