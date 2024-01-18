紐約客談／叫停開支削減 亞當斯恐陷被動

亞當斯 日前公布新財年預算 ，表示因為稅收增加，決定暫停對市警、消防局、清潔局等關鍵服務部門的預算削減，市教育局、圖書館、遊民 服務局的預算削減程度也比之前減少。乍看之下，這一決定意味著因無證客危機造成的預算緊張似乎有所緩解，但這一舉動恐怕會令亞當斯在即將開始的與市議會預算談判中陷入被動。

本屆市議會中，共和黨市議員的人數雖然比上屆有所增加，但可以肯定的是，市議會領導權仍然掌握在民主黨左派手中，而且市議會領導層的左傾程度恐怕也是史上最大。雖然市長和市議長都姓Adams，但由於意識形態差異，身為溫和派的亞當斯，與市議長的關係恐怕就不那麼親近了。

早在亞當斯去年宣布開支削減計畫以後，市議會就一直持批評態度，因為亞當斯都以財政承受不住為由，叫停了幾個市議會提出的項目。為此，市議會也曾發布報告稱，市府對財政危機的估計過於嚴重，相關服務沒有理由削減。

那麼，此番亞當斯叫停削減開支計畫，豈不是證實了市議會的說法？府會雙方即將就新財年預算展開談判，可以預料，市議會肯定也會以此為藉口，進一步向市府施壓，恢復圖書館、遊民服務等市議會關心項目的預算，甚至增加無證客的照護預算；到時候，亞當斯就將陷入被動，因為他已經落下了過分估計財政危機的前科，若他再提出其他理由，要說服市議會就更加困難了。

雖然分歧嚴重，但有一點恐怕是紐約政壇各級的共識，那就是紐約市的財政危機，聯邦不能坐視不管。屆時如果談判陷入僵局，可能只有等聯邦撥款了。