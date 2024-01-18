我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「韓江配」挑戰台國會龍頭 韓國瑜宣布和江啟臣搭擋角逐

跪壓非裔致死 華州3警無罪還各獲50萬離職金

指標不清難執法 蔣莎樂：超量持大麻者不再起訴

記者胡聲橋／紐約報導
布碌崙地檢不再起訴超量持有大麻者。圖為示意圖。(本報檔案照)
布碌崙地檢不再起訴超量持有大麻者。圖為示意圖。(本報檔案照)

布碌崙(布魯克林)地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)17日宣布，將不再針對超量持有大麻者起訴；該決定是一系列司法挑戰的結果，其中之一是一名因為持有大量大麻被逮捕的華人。

日前持有大量大麻的華人余湯米(Tommy Yu)遭逮捕，法庭文件顯示，1991年出生的余湯米於去年7月12日，被市警68分局的警察逮捕，同年9月22日在布碌崙刑事法院過堂。

不過，該法院的法官摩西(H. Jacob Moses)最近取消了所有針對余湯米、與大麻有關的指控。法官摩西指出，法律關於衡量大麻量的具體指標不清楚，導致他不得不撤銷指控。受余湯米這起案件的影響，布碌崙地檢蔣莎樂也做出決定，不再起訴超量持有大麻的人。

這個問題的關鍵在於「純」大麻重量和大麻「總」重量之間的區別。當前的法律要求當局檢測的是大麻中含有四氫大麻酚(THC)的部分，而大麻的種子和莖桿不算在內。但要準確檢測「純」大麻重量對於執法部門來說，非常具有挑戰性，市警總局的實驗室已表示對此無能為力。

布碌崙地檢辦公室的一名發言人最近表示，基於法律的寫法並基於司法結論，他們不再起訴超量持有大麻者。不過，紐約市各區對此也有不同看法，儘管蔣莎樂認為這一法律無法執行，但其他地區的地區檢察官辦公室仍在執行該法律。

從更大的背景來看，州長霍楚(Kathy Hochul)和州議會正在努力對沒有牌照的大麻店進行監管。紐約州的策略主要是於通過民事行為來反對無牌照大麻店，用罰款和法令，而不是用逮捕人的方式遏制非法大麻店。

紐約的法律系統對於「純」大麻重量和大麻「總」重量之爭並不陌生。1977年的大麻改革法案(1977 Marijuana Reform Act)就因為這個問題出現過漏洞，最終於1979年通過了一項修正案。為了取消「純」大麻重量標準並恢復大麻「總」重量標準，州參議員克魯格(Liz Krueger)就目前的法律提出了一項類似的修正案。

大麻 布碌崙 檢測

上一則

洪水頻發 孟昭文為皇后區爭取資金

下一則

地鐵鎖喉遊民致死 前陸戰隊員恐囚19年

延伸閱讀

傳遞溫暖 華策會等機構向布碌崙南區民眾贈護理包

傳遞溫暖 華策會等機構向布碌崙南區民眾贈護理包
布碌崙春節晚會 初一載歌載舞

布碌崙春節晚會 初一載歌載舞
新型節能LED照明系統 140年歷史布碌崙大橋點新燈

新型節能LED照明系統 140年歷史布碌崙大橋點新燈
紐約州非法大麻店林立 華人批政府配套差

紐約州非法大麻店林立 華人批政府配套差

熱門新聞

蓋勒格12日在法拉盛表示，不法分子多破壞車輛進入車內，再用鑰匙編程設備製作新鑰匙竊車。(記者邢易霖 / 攝影)

進入車內5分鐘 竊賊就可重製新鑰匙 鎖定3車型

2024-01-13 11:01

街友露宿紐約地鐵站 毯子一掀成群「老鼠大軍」竄出

2024-01-11 09:10
法拉盛一燒烤店於13日深夜發生一起白熱化爭執，夫妻之間的激烈吵架，竟導致勸架的店員被捅傷，所幸傷勢不重，沒有大礙。(讀者提供)

紐約法拉盛燒烤店夫妻打架 店員勸架竟被捅傷

2024-01-14 19:22
紐約市緊急事務管理局發布天氣預警，強降雨和勁風將伴隨雷暴閃電於今晚來襲。(市長辦公室提供)

市府急發緊急預警 勁風暴雨加閃電 今晚再襲紐約市

2024-01-12 12:40
一名華裔製衣廠商高管因逃漏稅近400萬元，遭到聯邦起訴。示意圖，並非新聞本人。(路透)

華裔衣廠高管涉逃稅數百萬被捕 遭控30罪

2024-01-17 11:01
研究顯示，若想在紐約市享受25年的退休生活，至少需要擁有163萬元的存款。(記者許君達／攝影)

享受退休要存多少錢？ 紐約州平均破百萬 全美第4高

2024-01-16 05:35

超人氣

更多 >
比爾蓋茲：AI將在未來五年內 透過這種方式改變生活

比爾蓋茲：AI將在未來五年內 透過這種方式改變生活
好市多嚴打「會員卡共享」來真的 進店、結帳出現新要求

好市多嚴打「會員卡共享」來真的 進店、結帳出現新要求
華裔衣廠高管涉逃稅數百萬被捕 遭控30罪

華裔衣廠高管涉逃稅數百萬被捕 遭控30罪
又是投資騙局 布碌崙班森賀1華女遭詐10萬元

又是投資騙局 布碌崙班森賀1華女遭詐10萬元
新年第一案矽谷震驚：洛斯蓋圖男涉謀害華裔妻子被捕

新年第一案矽谷震驚：洛斯蓋圖男涉謀害華裔妻子被捕