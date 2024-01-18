市警總警司：攔檢新法阻礙執法 大麻還需嚴管

市警總警司馬德雷對話少數族裔媒體。(截自會議)

紐約市長亞當斯 (Eric Adams)日前聯同市警(NYPD)高層公布去年犯罪數據，顯示總體犯罪率有輕微下降，但車輛盜竊及入店行竊大幅增加同時，襲警案件亦增長明顯：市警總警司馬德雷(Jeffrey Maddrey)17日表示，市府日前通過的約束警員新法將阻礙執法效率，且非法大麻 店打擊仍需更多立法支持。

在市長少數族裔媒體及社區辦公室(MOECM)舉辦的圓桌會議中，馬德雷介紹市警新一年的執法重點時說，在進一步減少槍枝暴力、搶劫和入室盜竊之外，針對家庭暴力的執法將有全新策略，並會進一步打擊非法摩托車。市警表示，在過去一年半內，有超過2萬輛非法摩托車被查獲。

談及市警執法難點時，馬德雷承認，日前由市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)提出並獲通過的「攔檢次數法案」(How Many Stops Act)將影響警察部門的「核心」，該法要求警員須報告所有街頭攔檢。馬德雷舉例指，以往市警許多低級別攔檢，均發生在較為放鬆及隨意的氛圍之下，而新規則迫使警員需要記錄、甚至猜測市民的種族等背景，導致執法效率大大降低，且無法立刻響應突發事件。

他認為，此法律「不會幫助打擊犯罪」，也「不會改善警方與社區的關係」，甚至會導致不實信息的傳播和針對警員未有專注執勤的投訴。少數族裔媒體及社區辦公室執行主任巴約納(José Bayona)表示，未來市警或會針對此議題有更多消息公布。

馬德雷還表示，非法大麻店在2022年和2023年均是市警的「重大問題」，並留意到大量發生在店內的暴力事件，因大麻市場多用現金交易。他指出，若要嚴格監管此行業，則仍需更多相關立法的支持，否則警方的權限仍然有限。他還強調，當前的保釋法「必須進行調整」，因其導致許多有犯罪前科人士在捲入其它犯罪活動後，仍未被關進監獄。

日前，布碌崙(布魯克林)兩名警員在執勤家暴 案件時，遭到報警女住戶的兒子開槍射擊，後者被證實為曾因謀殺未遂被判15年監禁。亞當斯表示，去年所有襲擊重罪中，超過90%都與家庭暴力有關。