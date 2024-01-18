我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「韓江配」挑戰台國會龍頭 韓國瑜宣布和江啟臣搭擋角逐

跪壓非裔致死 華州3警無罪還各獲50萬離職金

市警總警司：攔檢新法阻礙執法 大麻還需嚴管

記者劉梓祁／紐約報導
市警總警司馬德雷對話少數族裔媒體。(截自會議)
市警總警司馬德雷對話少數族裔媒體。(截自會議)

紐約市長亞當斯(Eric Adams)日前聯同市警(NYPD)高層公布去年犯罪數據，顯示總體犯罪率有輕微下降，但車輛盜竊及入店行竊大幅增加同時，襲警案件亦增長明顯：市警總警司馬德雷(Jeffrey Maddrey)17日表示，市府日前通過的約束警員新法將阻礙執法效率，且非法大麻店打擊仍需更多立法支持。

在市長少數族裔媒體及社區辦公室(MOECM)舉辦的圓桌會議中，馬德雷介紹市警新一年的執法重點時說，在進一步減少槍枝暴力、搶劫和入室盜竊之外，針對家庭暴力的執法將有全新策略，並會進一步打擊非法摩托車。市警表示，在過去一年半內，有超過2萬輛非法摩托車被查獲。

談及市警執法難點時，馬德雷承認，日前由市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)提出並獲通過的「攔檢次數法案」(How Many Stops Act)將影響警察部門的「核心」，該法要求警員須報告所有街頭攔檢。馬德雷舉例指，以往市警許多低級別攔檢，均發生在較為放鬆及隨意的氛圍之下，而新規則迫使警員需要記錄、甚至猜測市民的種族等背景，導致執法效率大大降低，且無法立刻響應突發事件。

他認為，此法律「不會幫助打擊犯罪」，也「不會改善警方與社區的關係」，甚至會導致不實信息的傳播和針對警員未有專注執勤的投訴。少數族裔媒體及社區辦公室執行主任巴約納(José Bayona)表示，未來市警或會針對此議題有更多消息公布。

馬德雷還表示，非法大麻店在2022年和2023年均是市警的「重大問題」，並留意到大量發生在店內的暴力事件，因大麻市場多用現金交易。他指出，若要嚴格監管此行業，則仍需更多相關立法的支持，否則警方的權限仍然有限。他還強調，當前的保釋法「必須進行調整」，因其導致許多有犯罪前科人士在捲入其它犯罪活動後，仍未被關進監獄。

日前，布碌崙(布魯克林)兩名警員在執勤家暴案件時，遭到報警女住戶的兒子開槍射擊，後者被證實為曾因謀殺未遂被判15年監禁。亞當斯表示，去年所有襲擊重罪中，超過90%都與家庭暴力有關。

大麻 亞當斯 家暴

上一則

康美美容學院新年新目標 祝福大家新年新心想事成

下一則

法拉盛王嘉廉醫院月底免費打疫苗

延伸閱讀

紐約市長亞當斯公布1094億元新財年預算

紐約市長亞當斯公布1094億元新財年預算
紐約州新財年預算 24億用於無證客

紐約州新財年預算 24億用於無證客
多個文化藝術機構致信市長：砍預算不利經濟復甦

多個文化藝術機構致信市長：砍預算不利經濟復甦
霍楚提延長市長公校控制權4年 州議會料反對

霍楚提延長市長公校控制權4年 州議會料反對

熱門新聞

蓋勒格12日在法拉盛表示，不法分子多破壞車輛進入車內，再用鑰匙編程設備製作新鑰匙竊車。(記者邢易霖 / 攝影)

進入車內5分鐘 竊賊就可重製新鑰匙 鎖定3車型

2024-01-13 11:01

街友露宿紐約地鐵站 毯子一掀成群「老鼠大軍」竄出

2024-01-11 09:10
法拉盛一燒烤店於13日深夜發生一起白熱化爭執，夫妻之間的激烈吵架，竟導致勸架的店員被捅傷，所幸傷勢不重，沒有大礙。(讀者提供)

紐約法拉盛燒烤店夫妻打架 店員勸架竟被捅傷

2024-01-14 19:22
紐約市緊急事務管理局發布天氣預警，強降雨和勁風將伴隨雷暴閃電於今晚來襲。(市長辦公室提供)

市府急發緊急預警 勁風暴雨加閃電 今晚再襲紐約市

2024-01-12 12:40
一名華裔製衣廠商高管因逃漏稅近400萬元，遭到聯邦起訴。示意圖，並非新聞本人。(路透)

華裔衣廠高管涉逃稅數百萬被捕 遭控30罪

2024-01-17 11:01
研究顯示，若想在紐約市享受25年的退休生活，至少需要擁有163萬元的存款。(記者許君達／攝影)

享受退休要存多少錢？ 紐約州平均破百萬 全美第4高

2024-01-16 05:35

超人氣

更多 >
比爾蓋茲：AI將在未來五年內 透過這種方式改變生活

比爾蓋茲：AI將在未來五年內 透過這種方式改變生活
好市多嚴打「會員卡共享」來真的 進店、結帳出現新要求

好市多嚴打「會員卡共享」來真的 進店、結帳出現新要求
華裔衣廠高管涉逃稅數百萬被捕 遭控30罪

華裔衣廠高管涉逃稅數百萬被捕 遭控30罪
又是投資騙局 布碌崙班森賀1華女遭詐10萬元

又是投資騙局 布碌崙班森賀1華女遭詐10萬元
新年第一案矽谷震驚：洛斯蓋圖男涉謀害華裔妻子被捕

新年第一案矽谷震驚：洛斯蓋圖男涉謀害華裔妻子被捕