地鐵鎖喉遊民致死 前陸戰隊員恐囚19年

前陸戰隊員潘尼在地鐵內鎖喉致非洲裔遊民尼利死亡。(視頻截圖)

去年5月在曼哈頓 地鐵車廂內，將一名遊民 鎖喉致死的前陸戰隊員潘尼(Daniel Penny)，17日在曼哈頓地方刑事法院出庭，法官駁回了他所提出的撤銷刑事起訴的請求。目前，潘尼以10萬元的金額獲保釋，審判預計在今年秋季進行，如果被陪審團判處罪名成立，潘尼將可能面臨19年的刑期。

2023年5月初，潘尼在地鐵F線車廂內將非洲裔遊民尼利(Jordan Neely)長時間鎖喉，導致其死亡，鎖喉影片在社群平台瘋傳。尼利此前長期在曼哈頓地鐵站 內，靠模仿麥可傑克森(Michael Jackson)賣藝為生，並患有精神疾病。據報導，案發現場的目擊者表態不一，有人表示尼利只是在高聲乞討、並未攻擊任何人；也有人稱尼利大聲喊叫、令其他乘客感到威脅。潘尼的律師也表示他的行動是出於自衛。

潘尼17日在曼哈頓地方刑事法院出庭，法官駁回撤銷刑事起訴的請求。圖為去年5月潘尼在曼華埠市警五分局自首。(記者劉梓祁／攝影)

案發後，潘尼自首，並被控二級過失殺人和刑事過失謀殺的罪名，但他拒絕認罪。潘尼的辯護律師去年10月曾提請法庭撤銷刑事起訴，但曼哈頓地方刑事法官威利(Maxwell Wiley)17日駁回了這一請求。法庭宣布，潘尼的下次出庭時間為3月20日，而由大陪審團參與的審判將不早於今年秋季。

17日的庭審持續時間大約10分鐘，控辯雙方各自提交了新的證據和訴求。辯方提出，希望進行進一步的檢測，以確定尼利死前血液中的大麻素含量。檢方則提出了更詳細的指控，稱潘尼對尼利的鎖喉行為長達六分鐘，在尼利失去行動能力後，依舊持續了超過一分鐘，大大超出了「合理」的範圍。尼利的父親旁聽了庭審，而潘尼則衣著考究，全程拒絕看向旁聽席。

庭審結束後，潘尼獲保釋放。尼利家人的代理律師米爾斯(Donte Mills)表示，法官的裁決是一場「重大勝利」。潘尼的律師雷瑟(Steven Raiser)和肯尼夫(Thomas Kenniff)則發表聲明，稱「拙劣的起訴門檻並不高」，但他們相信陪審團會做出公正的裁決。

潘尼的案件在網路上發酵後，曾導致種族公正方面的激烈社會爭議，還曾在紐約引發多場大規模示威活動。根據媒體報導，潘尼17日離開法庭時，也遭到了多名抗議者的阻攔和言語攻擊。