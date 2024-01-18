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跪壓非裔致死 華州3警無罪還各獲50萬離職金

布碌崙華婦過馬路被撞死 今年第4起

記者顏潔恩／紐約報導
警員抵達現場時，發現躺在馬路上的52歲華婦陳曉紅已失去意識，頭部和身體多處受傷。(取自Citizen App)
警員抵達現場時，發現躺在馬路上的52歲華婦陳曉紅已失去意識，頭部和身體多處受傷。(取自Citizen App)

紐約市警17日表示，一名華婦16日晚間，在布碌崙(布魯克林)戴克高地一處的十字路口，遭一輛汽車撞上，送往醫院後不治身亡；消息指出，撞人的是一名72歲的白人男子，案發後被68分局警員帶到警局問訊，具體信息還在調查中，目前無人遭到逮捕或起訴控罪。

根據警方，16日晚間8時10分許，68分局警員接到報警電話，稱有人在戴克高地的貝瑞吉大道交13大道處被車撞上；警員抵達現場時，發現躺在馬路上的52歲華婦陳曉紅(Xiaohong Chen，姓名皆音譯)已失去意識，對警員的呼叫沒有反應，頭部和身體多處受傷。

急救人員隨即將她送往瑪摩利醫院搶救，但仍不治身亡；據初步調查，死者當時正步行回家，事故地點離家只有數條街，她遭一輛中型的道奇公羊(Dodge Ram)汽車所撞，駕駛在事發後待在現場。目前警方還在試圖還原案發經過，據悉還未正式逮捕和起訴該名白男駕駛。

路口處一間Deli雜貨店打工的男子透露，當晚上班的同事指，因在店後面忙活，所以未注意到路面的情況，但當下確實聽到一聲巨響；後來警員曾上門詢問，可店內的監控錄像沒能錄到對面的情形，警方大概在現場調查了好幾個小時，直到17日凌晨3時才將黃線撤掉，重新開放大道。

據他所知，意外並非在兩個大道的路口處發生，肇事汽車當時沿著13大道南向行駛，在貝瑞吉大道路口已拐彎左轉，要穿越馬路的華婦疑似沒使用斑馬線，而是從停在路邊的車子間突然衝出來，導致肇事駕駛煞車不及；有人說，華婦當時騎著滑板車，但也有人指她是徒步，「反正目前社區眾說紛紜，但不知道是誰親眼目睹了」。

店員接著說，肇事駕駛是他認識的人，其是在附近殯儀館工作已有20多年的義大利裔白男，人相當和善、親切，出事後一直留在現場配合調查，召來救護車的電話也是他撥通的，「不管這起意外是不是他的過錯，他始終奪走了一條性命，且本身就是做殯儀服務的人，心理肯定很不好受。」

店員指，多年來該路口發生過幾次車禍，但這是第一次有人因此喪命；儘管不確定這起意外是否與交通設計存在缺陷、或降雪天氣導致路滑有關，他認為市府應在這一帶增設減速丘(speed bump)，強調這裡既有學校也有學前班，可目前一個減速丘都沒有，「我相信如果有的話，交通情況會改善很多。」

選區包括案發當地的州參議員曲怡文辦公室，17日已安排工作人員到死者的家中慰問，但未能見到家屬；辦公室幕僚長張意表示，據鄰居描述，死者的丈夫在外州工作，她在紐約與14歲的兒子相依為命，案發後警察到家裡通知時，就只有兒子在家。若死者的親屬若需要任何幫助，可與曲怡文辦公室聯繫。

據一項記錄紐約市交通事故的網頁NYC Crash Mapper顯示，截至2024年當前，陳曉紅是紐約市第四名死於交通意外的行人，而去年一共有102名路人命喪車輪之下。

班森賀一名華婦16日晚在13大道交貝瑞吉大道路口一帶被人撞死。(記者顏潔恩／攝影...
班森賀一名華婦16日晚在13大道交貝瑞吉大道路口一帶被人撞死。(記者顏潔恩／攝影)

紐約市 義大利 布碌崙

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