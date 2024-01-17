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華裔衣廠高管涉逃稅數百萬被捕 遭控30罪

記者許君達／紐約報導
一名華裔製衣廠商高管因逃漏稅近400萬元，遭到聯邦起訴。示意圖，並非新聞本人。(路透)
一名華裔製衣廠商高管因逃漏稅近400萬元，遭到聯邦起訴。示意圖，並非新聞本人。(路透)

紐約南區聯邦法院16日宣布，逮捕涉嫌利用支票欺詐偽造收入紀錄，並逃漏稅的華裔製衣廠商高管徐愛珍(音譯，Ai Zhen Xu)；根據法院文件，徐愛珍被控隱瞞公司收入380萬元、逃漏工資稅款29萬元，目前面臨30項罪名起訴。

現年70歲的徐愛珍，住在紐約州長島地區的華盛頓港(Port Washington)，曾在美國服裝製造公司「Winner Fashions, Inc.」擔任副總裁兼秘書。

負責此案的聯邦檢察官威廉姆斯(Damian Williams)表示，徐愛珍在從2016年起的至少六年時間內，與支票兌現服務商合作，將支付給Winner Fashions公司的支票兌換成現金入帳，共計約380萬元。徐愛珍還向公司會計隱瞞了這部分金流，使公司未能向國稅局(IRS)申報該筆收入。

根據起訴書，徐愛珍在任職期間，還以使用現金發放員工工資的方式隱瞞支付紀錄，以逃避與工資相關的稅務，逃稅金額超過29萬元。

負責偵辦案件的國稅局特別探員法特魯索(Thomas Fattorusso)表示，瞞報的收入導致公司未能盡到繳納聯邦稅的義務，這種故意無視美國法律的投機行為將令徐愛珍付出沉重的代價。

徐愛珍被控的罪名，包括一項共謀詐騙國稅局(conspiracy to defraud the IRS)，罪名成立後最高可判處五年監禁。她還被控23項未收取、說明和支付工資稅(failure to collect, account for, and pay over payroll taxes)的罪名，每項罪名的最高刑期同樣為五年。此外，她還遭到六項協助準備和提交虛假聯邦公司報稅表(aiding and assisting the preparation and presentation of false U.S. corporation income tax returns)的控罪，每項罪名最高刑期三年。最後量刑將由法官決定。

支票 國稅局 IRS

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