華裔衣廠高管涉逃稅數百萬被捕 遭控30罪

一名華裔製衣廠商高管因逃漏稅近400萬元,遭到聯邦起訴。示意圖,並非新聞本人。(路透)

紐約南區聯邦法院16日宣布,逮捕涉嫌利用支票 欺詐偽造收入紀錄,並逃漏稅的華裔製衣廠商高管徐愛珍(音譯,Ai Zhen Xu);根據法院文件,徐愛珍被控隱瞞公司收入380萬元、逃漏工資稅款29萬元,目前面臨30項罪名起訴。

現年70歲的徐愛珍,住在紐約州長島地區的華盛頓港(Port Washington),曾在美國服裝製造公司「Winner Fashions, Inc.」擔任副總裁兼秘書。

負責此案的聯邦檢察官威廉姆斯(Damian Williams)表示,徐愛珍在從2016年起的至少六年時間內,與支票兌現服務商合作,將支付給Winner Fashions公司的支票兌換成現金入帳,共計約380萬元。徐愛珍還向公司會計隱瞞了這部分金流,使公司未能向國稅局 (IRS )申報該筆收入。

根據起訴書,徐愛珍在任職期間,還以使用現金發放員工工資的方式隱瞞支付紀錄,以逃避與工資相關的稅務,逃稅金額超過29萬元。

負責偵辦案件的國稅局特別探員法特魯索(Thomas Fattorusso)表示,瞞報的收入導致公司未能盡到繳納聯邦稅的義務,這種故意無視美國法律的投機行為將令徐愛珍付出沉重的代價。

徐愛珍被控的罪名,包括一項共謀詐騙國稅局(conspiracy to defraud the IRS),罪名成立後最高可判處五年監禁。她還被控23項未收取、說明和支付工資稅(failure to collect, account for, and pay over payroll taxes)的罪名,每項罪名的最高刑期同樣為五年。此外,她還遭到六項協助準備和提交虛假聯邦公司報稅表(aiding and assisting the preparation and presentation of false U.S. corporation income tax returns)的控罪,每項罪名最高刑期三年。最後量刑將由法官決定。