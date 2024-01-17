華社迎雪 8大道、法拉盛街頭冷清

街上行人行色匆匆，防寒衣物包裹嚴實。(記者邢易霖／攝影)

紐約市 連夜降雪，16日布碌崙(布魯克林)8大道 一早便有華人商家和居民拿著鏟雪工具在街上鏟雪；路面上的「濕雪」令出行不易，向來熙來攘往的商業大道也出現了少有的冷清畫面，有些商家甚至直接不開門，當作休假，而皇后區法拉盛 街上的人流也明顯減少，人群多躲在溫暖的室內。

16日凌晨紐約市降下大雪，華人民眾群聚的日落公園8大道約早上7時開始，商家和居民便開始在人行道上鏟雪；早上至中午時分，天空還下起夾雪的細雨，令出行變得更加困難，街上可見到多數民眾外出都帶傘，經過未鏟雪的區域時分外小心翼翼，部分已鏟雪的區域則是被踏得又髒又濕。

向來最為熱鬧的8大道56街至60街之間，海鮮超市、雜貨店、西餅屋、餐廳等都正常營業，不過無照攤販卻全數不見蹤影，有些小店舖賣水果或小食的商家則未開業；從前人多得水泄不通的人行道，當天只有幾人、並以年輕人為主的民眾外出買東西，行動不便的年長者和小孩都留在家中。

一名超市老闆表示，通常天氣不好時當日營業額確實會受到影響，不過有些未雨綢繆的顧客，則會提前過來買需要的食材。

8大道居民林女士指出，她凌晨3時左右，便聽到公寓外傳出有人鏟雪的聲音，感嘆竟然那麼早就有人開始鏟雪；雖然積雪不便出門，但對她而言，有時更喜歡天氣欠佳的時候出門辦事，除街上人少外，買東西還是回診都不需要排隊。

她表示，當日剛好要去診所打疫苗，抵達診所時發現應診的人是平時的三分之一，不需要等太久便完成了所有手續，「要是平常的話可能也要等上大半小時左右，唯一不好的就是路面太滑，但只要謹慎一點，其實也沒有太大問題。」

住在法拉盛北方大道的張女士則表示，儘管下雪外出行走不方便，但是看到紐約終於降雪還是有一種「瑞雪兆豐年」的感覺，逐漸變得有年味了。她也幫父母買了防滑的鞋子，讓他們在濕滑路面比較不容易滑倒。