紐約客談／兩派夾擊 霍楚預算案前途難料

紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)16日公布2025財年預算 ，以2330億元的高經費引起各方討論。此次比上一財年2290億元增加2%的根本原因，在於對無證客危機的高花費推動。保守派對此十分不滿，但進步派同樣對州長在教育領域的所為頗有微詞。鑒於各方勢力的角逐拉開序幕，夾在兩派之間的州長，能否力保高價預算在4月1日順利通過，目前尚不得而知。

保守派的不滿主要聚焦在無證客問題上。作為一貫不提倡對移民花納稅人錢的共和黨，面對此次在全美都屬於超高移民經費的新預算，憤懣之情躍然紙上。州眾議會少數黨領袖巴克萊(Will Barclay)已經公開表示，預計將在談判中投反對票；另一共和黨籍州國會眾議員莫利納諾(Marc Molinaro)也聲援，霍楚不應該在沒拿到聯邦經費之前，就給紐約市 承諾如此大額補貼，「州長應該持續給拜登總統施壓，從邊境這一源頭遏制移民的滲入。」

進步派的不滿則是針對霍楚在教育領域的投入不及預期，以及其公開背書紐約市長亞當斯(Eric Adams)繼續掌管紐約市公校。在本次財年預算中，州長給教育領域的投資僅增加了2.4%，比民主黨進步派的期待相差甚遠。紐約市市議長歐德思(Adrienne Adams)質疑，如此教育預算不足，將可導致紐約公校生學習質量持續落後。州參議員劉醇逸也認為，亞當斯對公校的管理近年備受詬病，其主張的預算削減將使許多熱門教育項目都難以為繼。

與此同時，進步派還十分不滿霍楚堅決「不給居民增稅」的「共和黨式承諾」，認為就該對紐約州富人盡快加稅。如此一來，夾在兩派之中的州長究竟會作何妥協和堅持，只能等4月1日最終預算通過時才可明晰。