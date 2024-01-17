我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北嶺地震30年 專家：南加強震機率99%

日經：中國噩夢是「賴川」組合 賴恐面臨北京更大施壓

紐約客談／兩派夾擊 霍楚預算案前途難料

紐約客談

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)16日公布2025財年預算，以2330億元的高經費引起各方討論。此次比上一財年2290億元增加2%的根本原因，在於對無證客危機的高花費推動。保守派對此十分不滿，但進步派同樣對州長在教育領域的所為頗有微詞。鑒於各方勢力的角逐拉開序幕，夾在兩派之間的州長，能否力保高價預算在4月1日順利通過，目前尚不得而知。

保守派的不滿主要聚焦在無證客問題上。作為一貫不提倡對移民花納稅人錢的共和黨，面對此次在全美都屬於超高移民經費的新預算，憤懣之情躍然紙上。州眾議會少數黨領袖巴克萊(Will Barclay)已經公開表示，預計將在談判中投反對票；另一共和黨籍州國會眾議員莫利納諾(Marc Molinaro)也聲援，霍楚不應該在沒拿到聯邦經費之前，就給紐約市承諾如此大額補貼，「州長應該持續給拜登總統施壓，從邊境這一源頭遏制移民的滲入。」

進步派的不滿則是針對霍楚在教育領域的投入不及預期，以及其公開背書紐約市長亞當斯(Eric Adams)繼續掌管紐約市公校。在本次財年預算中，州長給教育領域的投資僅增加了2.4%，比民主黨進步派的期待相差甚遠。紐約市市議長歐德思(Adrienne Adams)質疑，如此教育預算不足，將可導致紐約公校生學習質量持續落後。州參議員劉醇逸也認為，亞當斯對公校的管理近年備受詬病，其主張的預算削減將使許多熱門教育項目都難以為繼。

與此同時，進步派還十分不滿霍楚堅決「不給居民增稅」的「共和黨式承諾」，認為就該對紐約州富人盡快加稅。如此一來，夾在兩派之中的州長究竟會作何妥協和堅持，只能等4月1日最終預算通過時才可明晰。

預算 紐約市 霍楚

上一則

世界日報2024 年曆手冊 桌曆 開始兌換

下一則

布碌崙春節晚會 初一載歌載舞

延伸閱讀

紐約州長新財年預算創新高 24億元給無證客 共和黨反對

紐約州長新財年預算創新高 24億元給無證客 共和黨反對
被FBI調查近兩月 亞當斯團隊籌得65萬律師費

被FBI調查近兩月 亞當斯團隊籌得65萬律師費
NBA／格林復出無用 勇士連「殘陣」灰熊都輸

NBA／格林復出無用 勇士連「殘陣」灰熊都輸
保住預算 紐約公共圖書館 可望維持1周開6天

保住預算 紐約公共圖書館 可望維持1周開6天

熱門新聞

蓋勒格12日在法拉盛表示，不法分子多破壞車輛進入車內，再用鑰匙編程設備製作新鑰匙竊車。(記者邢易霖 / 攝影)

進入車內5分鐘 竊賊就可重製新鑰匙 鎖定3車型

2024-01-13 11:01

街友露宿紐約地鐵站 毯子一掀成群「老鼠大軍」竄出

2024-01-11 09:10
法拉盛一燒烤店於13日深夜發生一起白熱化爭執，夫妻之間的激烈吵架，竟導致勸架的店員被捅傷，所幸傷勢不重，沒有大礙。(讀者提供)

紐約法拉盛燒烤店夫妻打架 店員勸架竟被捅傷

2024-01-14 19:22
紐約市緊急事務管理局發布天氣預警，強降雨和勁風將伴隨雷暴閃電於今晚來襲。(市長辦公室提供)

市府急發緊急預警 勁風暴雨加閃電 今晚再襲紐約市

2024-01-12 12:40
曼哈頓地鐵隧道內周末發生男子吊亡案，目前死者身分尚未確認。(記者許君達／攝影)

曼哈頓地鐵隧道驚見男子吊頸亡 驚悚畫面瘋傳

2024-01-15 14:31
一場「迷你暴風雪」預計在14日午後影響紐約。圖為去年3月14日紐約暴風雪後道路被凍結。(美聯社)

迷你暴風雪明恐襲擊紐約 能見度將瞬間降低

2024-01-13 20:17

超人氣

更多 >
走線人穿越圍牆的畫面太寫實 網無情：前途一片洗盤子

走線人穿越圍牆的畫面太寫實 網無情：前途一片洗盤子
好市多五元烤雞 做成美味簡單的一周菜單

好市多五元烤雞 做成美味簡單的一周菜單
酷寒另類受災戶…特斯拉充不了電 車主苦等3小時抓狂

酷寒另類受災戶…特斯拉充不了電 車主苦等3小時抓狂
「繁花」火了 91歲爺叔為好劇本賣房 網讚「德藝雙馨」

「繁花」火了 91歲爺叔為好劇本賣房 網讚「德藝雙馨」
華裔按摩女身中數刀慘死店中 警疑兇手連環作案

華裔按摩女身中數刀慘死店中 警疑兇手連環作案