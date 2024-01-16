我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特斯拉酷寒充不了電 車主苦等3小時抓狂

好市多五元烤雞 做成美味簡單的一周菜單

紐約州長新財年預算創新高 24億元給無證客 共和黨反對

記者張心／紐約即時報導
紐約州長霍楚16日公布下一財年財政預算，預計將高達2330億元，比上一財年的2290元增加2%。(州長辦公室提供)
紐約州長霍楚16日公布下一財年財政預算，預計將高達2330億元，比上一財年的2290元增加2%。(州長辦公室提供)

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)16日公布下一財年財政預算，預計將高達2330億元，比上一財年的2290元增加2%；備受關注的無證客議題此番獲得24億元支持，在移民類撥款中屬於大額預算，恐怕會遭到共和黨的強烈反對。

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)16日公布2025財年預算，稱因財政收入高於預期，故為新財年撥出2330億元的高預算，其中24億將用於幫助紐約市的無證客危機，比州府此前預計的多出兩倍。

根據霍楚之前的計畫，在2025年的預算提案中，將為無證客提供至少10億元的贊助，但遭到紐約市長亞當斯(Eric Adams)的一再反對，最終兩方協商後達成24億元的援助金，其中19億元來自州府常規財年預算，5億元由州儲備金補貼。

然而，此消息一公開，立刻遭到共和黨的批評。州眾議會少數黨領袖巴克萊(Will Barclay)迅速發表聲明稱，「民主黨人無論在南部邊境還是紐約州內的表現都很失敗，不斷在為自己的無能埋單。」

目前，尚不清楚紐約市內的民主黨民代，是否還會繼續尋求增加對無證客問題的撥款。但民主黨州參議員霍伊曼(Brad Hoylman-Sigal)已經公開對此表示滿意，「這是非常受歡迎的援助，基於此可以避免對市政教育、圖書館等重要民生設施的經費削減。」

預算 無證客 紐約市

上一則

圖輯╱紐約市積雪近2吋 周末或再下…暖冬沒有了

延伸閱讀

「本想投其他人」搖擺州選民 陸續歸隊川普

「本想投其他人」搖擺州選民 陸續歸隊川普
有人能擋下川普獲共和黨提名嗎？「新罕州海理機會最佳」

有人能擋下川普獲共和黨提名嗎？「新罕州海理機會最佳」
共和黨愛阿華州初選川普大勝 5大重點一次看

共和黨愛阿華州初選川普大勝 5大重點一次看
愛州初選告捷後 川普瞄準新罕布夏州並鎖定海理

愛州初選告捷後 川普瞄準新罕布夏州並鎖定海理

熱門新聞

蓋勒格12日在法拉盛表示，不法分子多破壞車輛進入車內，再用鑰匙編程設備製作新鑰匙竊車。(記者邢易霖 / 攝影)

進入車內5分鐘 竊賊就可重製新鑰匙 鎖定3車型

2024-01-13 11:01

街友露宿紐約地鐵站 毯子一掀成群「老鼠大軍」竄出

2024-01-11 09:10
法拉盛一燒烤店於13日深夜發生一起白熱化爭執，夫妻之間的激烈吵架，竟導致勸架的店員被捅傷，所幸傷勢不重，沒有大礙。(讀者提供)

紐約法拉盛燒烤店夫妻打架 店員勸架竟被捅傷

2024-01-14 19:22
紐約市緊急事務管理局發布天氣預警，強降雨和勁風將伴隨雷暴閃電於今晚來襲。(市長辦公室提供)

市府急發緊急預警 勁風暴雨加閃電 今晚再襲紐約市

2024-01-12 12:40
一場「迷你暴風雪」預計在14日午後影響紐約。圖為去年3月14日紐約暴風雪後道路被凍結。(美聯社)

迷你暴風雪明恐襲擊紐約 能見度將瞬間降低

2024-01-13 20:17
曼哈頓地鐵隧道內周末發生男子吊亡案，目前死者身分尚未確認。(記者許君達／攝影)

曼哈頓地鐵隧道驚見男子吊頸亡 驚悚畫面瘋傳

2024-01-15 14:31

超人氣

更多 >
紐約老年移民「社交孤立」 一生低薪沒儲蓄也無社安金

紐約老年移民「社交孤立」 一生低薪沒儲蓄也無社安金
中國「白富美」涉前男友謀殺案 支付千萬和解

中國「白富美」涉前男友謀殺案 支付千萬和解
紅藍卡「D計畫」藥費1年3300元封頂 退休族鬆口氣

紅藍卡「D計畫」藥費1年3300元封頂 退休族鬆口氣
曼哈頓地鐵隧道驚見男子吊頸亡 驚悚畫面瘋傳

曼哈頓地鐵隧道驚見男子吊頸亡 驚悚畫面瘋傳
3星座大放異彩迎春節：未來一周財運上升 愛情、事業兩得意

3星座大放異彩迎春節：未來一周財運上升 愛情、事業兩得意