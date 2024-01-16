紐約州長新財年預算創新高 24億元給無證客 共和黨反對

紐約州長霍楚16日公布下一財年財政預算，預計將高達2330億元，比上一財年的2290元增加2%。(州長辦公室提供)

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)16日公布下一財年財政預算 ，預計將高達2330億元，比上一財年的2290元增加2%；備受關注的無證客 議題此番獲得24億元支持，在移民類撥款中屬於大額預算，恐怕會遭到共和黨的強烈反對。

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)16日公布2025財年預算，稱因財政收入高於預期，故為新財年撥出2330億元的高預算，其中24億將用於幫助紐約市 的無證客危機，比州府此前預計的多出兩倍。

根據霍楚之前的計畫，在2025年的預算提案中，將為無證客提供至少10億元的贊助，但遭到紐約市長亞當斯(Eric Adams)的一再反對，最終兩方協商後達成24億元的援助金，其中19億元來自州府常規財年預算，5億元由州儲備金補貼。

然而，此消息一公開，立刻遭到共和黨的批評。州眾議會少數黨領袖巴克萊(Will Barclay)迅速發表聲明稱，「民主黨人無論在南部邊境還是紐約州內的表現都很失敗，不斷在為自己的無能埋單。」

目前，尚不清楚紐約市內的民主黨民代，是否還會繼續尋求增加對無證客問題的撥款。但民主黨州參議員霍伊曼(Brad Hoylman-Sigal)已經公開對此表示滿意，「這是非常受歡迎的援助，基於此可以避免對市政教育、圖書館等重要民生設施的經費削減。」