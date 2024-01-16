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享受退休要存多少錢？ 紐約州平均破百萬 全美第4高

記者許君達／紐約報導
研究顯示，若想在紐約市享受25年的退休生活，至少需要擁有163萬元的存款。(記者許君達／攝影)
研究顯示，若想在紐約市享受25年的退休生活，至少需要擁有163萬元的存款。(記者許君達／攝影)

最新研究報告指出，在紐約市，如果希望以較為舒適的方式度過25年的退休生涯，至少需要在退休前儲蓄超過163萬元的資金才能實現。紐約州的平均退休成本則為128多萬元，排名全美第四。

這項研究由理財服務機構GOBankingRates發布。研究以社會安全局(Social Security Administration)和密蘇里州經濟研究和信息中心(Missouri Economic Research and Information Center)的數據以及聯邦勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)2022年消費者支出調查的結果為依據，並綜合分析每個州和全美前100大都會區的食品雜貨、住房、公共事業、交通和醫療費用水平。

結果顯示，在全美共16個州，享受25年舒適退休生活所需的成本超過100萬元，最高的夏威夷州更高達205萬1077.4元。

根據報告，紐約州的平均退休成本為128萬9325.25元，低於夏威夷、麻州和加州，排名全美第四。不過，紐約州的平均水平主要由紐約市拉抬，除長島外的州內其他城市成本並不高。

在紐約-紐瓦克-澤西市都會區，退休成本達到163萬4787.8元，排名全美第七。而紐約州內的奧伯尼(Albany)都會區的成本僅約88萬元，雪城(Syracuse)更是低於71萬元。在距離紐約較近的東北地區，賓州和德拉瓦州對於退休生活相對友好，平均退休成本分別為83萬及91萬元。

在退休成本最高的都會區中，加州聖荷西(San Jose)和舊金山分列前兩名，分別超過278萬元和254萬元；華人較多的洛杉磯和聖地牙哥也分別超過186萬和173萬元，均高於紐約。

根據聯準會的統計，在2019至2022年間，美國家庭平均淨資產約為106萬元，而在65至74歲的年齡層中，淨資產平均數接近180萬元，高於絕大多數地區的退休所需成本。

不過，持續的通膨壓縮了退休人員的寬裕程度，一些分析人士甚至認為這種落差和其帶來的心理衝擊可能會對今年的總統大選產生影響。根據聯邦勞工部最新發布的報告，2023年12月的物價水平比上月上漲了0.3%，比一年前上漲了3.4%。

退休 紐約州 夏威夷州

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