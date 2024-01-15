我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賴清德才當選總統 諾魯宣布與中華民國斷交

亞利桑納州熱氣球墜毀 4死1重傷

保住預算 紐約公共圖書館 可望維持1周開6天

記者許君達／紐約報導
消息人士透露，紐約公共圖書館系統將在新一財年中免遭進一步的預算削減，並維持一周開放六天的服務。(Getty Images)
消息人士透露，紐約公共圖書館系統將在新一財年中免遭進一步的預算削減，並維持一周開放六天的服務。(Getty Images)

市長亞當斯(Eric Adams)將於16日(周二)公布2025財年預算，而根據市府內部消息人士透露，市公共圖書館系統將有機會免於遭到新一輪的預算削減，以確保在新財年中全部分館能夠維持一周六天的開放。

由於安置大量無證入境並尋求庇護的難民需要大量開支，市長亞當斯從去年年末就開始向公眾吹風，稱為了平衡財政，只能削減其他必要的市政服務預算。此後，圖書館系統的預算被削減了2400萬元，並被迫取消的一周七天的服務。從去年11月26日起，全市三大圖書館系統停止了周日服務，僅勉強維持一周六天開放。市公共圖書館方面表示，如果未來再有任何預算削減，全市超過200家圖書館中有一部分可能只能改為一周五天開放。

根據Gothamist引述至少三名消息人士的說法，市府在強大的壓力之下，已經同意停止在新財年的預算計畫中不再繼續削減圖書館的資金，並使其能夠保持現有的服務水平。不過他們也提醒道，這次停止削減僅能維持一年，未來是否還要繼續削減，還需要進一步的談判。而市府以及公共圖書館方面也沒有對這個說法予以置評。

圖書館是紐約市提供的一項廣受歡迎的公共服務，但對圖書館的開支一直都被作為預算談判的籌碼，屬於「為了達到目的可以犧牲掉」的項目。據報導，本月早些時候，亞當斯承諾將不再對所有部門「一刀切」式地削減預算，並恢復對於公共安全、衛生、公園以及教育等部門的原有撥款水平。不過，圖書館並不屬於恢復撥款的部門。

亞當斯市府對公共部門的預算削減遭到了市議會的嚴厲抨擊。市議會財政委員會主席紀思庭(Justin Brannan)上周曾投書媒體，稱市府財政官員有意使用保守算法、低估財政收入的預測，並以此為依據進行不必要的大規模預算削減，讓所有紐約人承擔損失。而亞當斯則不承認這種說法，他表示，為照顧無證客而支出的70億元帳單客觀存在，任何人都沒有可能否認它的真實性。

預算 圖書館 亞當斯

上一則

法拉盛燒烤店夫妻爭執 店員勸架腹部被捅

下一則

跨哈德遜河隧道擴建工程延遲 曼哈頓2040年才能等來新隧道

延伸閱讀

亞當斯恢復警消招聘金 600新人4月上崗

亞當斯恢復警消招聘金 600新人4月上崗
3萬無證客學生湧入…亞當斯遊說州議會 延長公校控制權

3萬無證客學生湧入…亞當斯遊說州議會 延長公校控制權
3萬無證客學生湧入…亞當斯遊說州議會 延長公校控制權

3萬無證客學生湧入…亞當斯遊說州議會 延長公校控制權
犯罪降 襲警增 亞當斯：紐約市處在十字路口

犯罪降 襲警增 亞當斯：紐約市處在十字路口

熱門新聞

蓋勒格12日在法拉盛表示，不法分子多破壞車輛進入車內，再用鑰匙編程設備製作新鑰匙竊車。(記者邢易霖 / 攝影)

進入車內5分鐘 竊賊就可重製新鑰匙 鎖定3車型

2024-01-13 11:01

街友露宿紐約地鐵站 毯子一掀成群「老鼠大軍」竄出

2024-01-11 09:10
紐約市緊急事務管理局發布天氣預警，強降雨和勁風將伴隨雷暴閃電於今晚來襲。(市長辦公室提供)

市府急發緊急預警 勁風暴雨加閃電 今晚再襲紐約市

2024-01-12 12:40
長島爆發百日咳，在已報告的108例百日咳病例中，絕大多數均為就讀當地學校的孩童及其父母。(路透)

紐約長島爆發百日咳已逾100例 新冠及流感病例也激增

2024-01-08 06:33
一場「迷你暴風雪」預計在14日午後影響紐約。圖為去年3月14日紐約暴風雪後道路被凍結。(美聯社)

迷你暴風雪明恐襲擊紐約 能見度將瞬間降低

2024-01-13 20:17
主管公共安全的副市長班克斯提醒，若發現自己遭遇房產詐騙，請立即撥打311。(取自會議直播)

紐約市府公共安全會議 揭祕新型詐騙模式

2024-01-12 06:21

超人氣

更多 >
2024年「5星座」有望衝事業高峰 牡羊接重大項目、射手備受矚目

2024年「5星座」有望衝事業高峰 牡羊接重大項目、射手備受矚目
曾與蕭美琴有過一段情？ 中國媒體前總編輯急撇清

曾與蕭美琴有過一段情？ 中國媒體前總編輯急撇清
施明德辭世／一生情史豐富 奉行不主動、不拒絕、不負責

施明德辭世／一生情史豐富 奉行不主動、不拒絕、不負責
紐約法拉盛燒烤店夫妻打架 店員勸架竟被捅傷

紐約法拉盛燒烤店夫妻打架 店員勸架竟被捅傷
泰勒絲婚事加速 卻因此事卡關？情侶總難通過這考驗

泰勒絲婚事加速 卻因此事卡關？情侶總難通過這考驗