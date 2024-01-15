保住預算 紐約公共圖書館 可望維持1周開6天

消息人士透露，紐約公共圖書館系統將在新一財年中免遭進一步的預算削減，並維持一周開放六天的服務。(Getty Images)

市長亞當斯 (Eric Adams)將於16日(周二)公布2025財年預算 ，而根據市府內部消息人士透露，市公共圖書館 系統將有機會免於遭到新一輪的預算削減，以確保在新財年中全部分館能夠維持一周六天的開放。

由於安置大量無證入境並尋求庇護的難民需要大量開支，市長亞當斯從去年年末就開始向公眾吹風，稱為了平衡財政，只能削減其他必要的市政服務預算。此後，圖書館系統的預算被削減了2400萬元，並被迫取消的一周七天的服務。從去年11月26日起，全市三大圖書館系統停止了周日服務，僅勉強維持一周六天開放。市公共圖書館方面表示，如果未來再有任何預算削減，全市超過200家圖書館中有一部分可能只能改為一周五天開放。

根據Gothamist引述至少三名消息人士的說法，市府在強大的壓力之下，已經同意停止在新財年的預算計畫中不再繼續削減圖書館的資金，並使其能夠保持現有的服務水平。不過他們也提醒道，這次停止削減僅能維持一年，未來是否還要繼續削減，還需要進一步的談判。而市府以及公共圖書館方面也沒有對這個說法予以置評。

圖書館是紐約市提供的一項廣受歡迎的公共服務，但對圖書館的開支一直都被作為預算談判的籌碼，屬於「為了達到目的可以犧牲掉」的項目。據報導，本月早些時候，亞當斯承諾將不再對所有部門「一刀切」式地削減預算，並恢復對於公共安全、衛生、公園以及教育等部門的原有撥款水平。不過，圖書館並不屬於恢復撥款的部門。

亞當斯市府對公共部門的預算削減遭到了市議會的嚴厲抨擊。市議會財政委員會主席紀思庭(Justin Brannan)上周曾投書媒體，稱市府財政官員有意使用保守算法、低估財政收入的預測，並以此為依據進行不必要的大規模預算削減，讓所有紐約人承擔損失。而亞當斯則不承認這種說法，他表示，為照顧無證客而支出的70億元帳單客觀存在，任何人都沒有可能否認它的真實性。