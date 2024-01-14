全市被迫遷房客增 華人房東：積壓案仍無人理

據統計，2023年紐約市迫遷房客的數量大增，接近新冠疫情前水平。(本報資料照)

根據數據，2023年下半年，紐約市各地租客 遭到迫遷執法的數量大增，全年則共有1萬3000多戶，數量已接近2019年疫情 前水平；雖然數量增，但華人小房東 表示，房屋法庭積壓案多，許多案件仍石沉大海，兩三年沒有動靜。

在新冠疫情期間，因為政府對租客的保護，許多華裔小房東都抱怨不但趕不走租霸，還要受租霸的氣；根據市府數據，該現象從去年出現好轉，該年全市迫遷房客的戶數比2022年增加了兩倍。

不過，根據大紐約小房東協會主席何德鄰，現在房屋法庭積壓案件的情況非常嚴重。這兩年，因為有大量房東投訴，要求迫遷租戶，法庭積壓了大批的案件。儘管目前被執行迫遷的租客戶數和疫情前相差不大，但對於華人而言，許多案件仍在房屋法庭石沉大海，兩三年沒有動靜，他希望法庭能增加人手，增加經費，加快清除積案。

何德鄰解釋說，華人小房東是一個特別需要關注的群體，大房客或許有幾十個到上百個租戶，損失一兩個租戶不是大事，而許多小房東只有一家兩家租戶，一旦租客不交租金，小房東直接就面臨還不起房貸的窘境。大房東有專門的管理人員，還有自己的律師，遇到和租戶的糾紛，有人專業處理；而小房東往往單打獨鬥，許多小房東缺乏法律知識，有的連英語都不好，當遇到耍賴成性的租客，小房東反而成了弱者，成了需要提供保護和諮詢的對象。

何德鄰認為，州市府或許會出台一些更利於小房東的政策，這一方面是為了平衡疫情期間偏向於租客的政策，另一方面更是為了爭取選民手中的選票。