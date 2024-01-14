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皇后區長批准威利點建足球場 改善周邊社區環境

記者邢易霖 / 紐約報導
擬建的足球場效果圖。(紐约市足球俱樂部)
擬建的足球場效果圖。(紐约市足球俱樂部)

皇后區長理查茲(Donovan Richards)於近日批准皇后區威利點(Willets Point)項目二期計畫，為建造該市有史以來第一座紐約市足球俱樂部(The New York City Football Club)的計畫邁出了關鍵一步。該項目的前半部分目前已通過市府的「統一土地利用審查程序」(ULURP)。

二期工程計畫包括為紐約市足球俱樂部建造一個可容納2.5萬人的足球場、1400套經濟適用房、一家擁有250間客房的酒店，以及8萬平方呎的零售空間和近3畝的公共開放空間。

理查茲表示，高興看到昔日的「荒廢地」轉變為更好的住房、學校和開放空間。他同時對可樂娜(Corona)、法拉盛和東艾姆赫斯特(East Elmhurst)等周邊社區做出實質性承諾，包括提供當地街頭小販空間，以及鼓勵開發商為當地基礎設施改善提供資金支援。

開發商承諾二期將提供與一期相當的可負擔水平的住房，在1400個新建單元中，有一半以上的單元的價格不得低於該地區收入中位數(AMI)的80%。此外，開發商也做出對當地雇傭的承諾，積極參與社區合作；推動青少年計畫的實施；改善附近法拉盛草原可樂娜公園(Flushing Meadows Corona Park)的環境；以及確保足球比賽的舉辦會與花旗球場或美國網球中心(The USTA Billie Jean King National Tennis Center)的活動錯開舉行。

就在上個月初，皇后區法拉盛第七社區委員會以壓倒性多數票通過了「統一土地利用審查程序」，儘管該計畫受到社區組織皇后區鄰居聯合會(Queens Neighborhoods United)的抗議，稱居民並不能從中蒙利。

紐約市經濟發展公司(NYCEDC)稱，威利點改造項目是紐約市的一項世代投資，這一歷史性項目將在未來30年带来近60億元的經濟效益，創造1500多個長期工作崗位和1.4萬個建築工作崗位。

市議員莫亞(Francisco Moya)長期支持該計畫，稱可能很快會獲得批准。項目下一步是由市規畫委員會在未來60天內進行審查和投票。市議會將做出最終決定，最後將由市長審查。

理查茲近日批准皇后區威利點項目二期計畫，其中包括一座擁有2.5萬個座位的足球場。...
理查茲近日批准皇后區威利點項目二期計畫，其中包括一座擁有2.5萬個座位的足球場。(紐约市足球俱樂部)

足球 紐約市 皇后區

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